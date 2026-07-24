Primele imagini cu drona doborâtă în Buzău de un avion F-16. A fost găsită într-un lan de porumb -VIDEO

Publicat 24 iul. 2026, 12:38 Actualizat 24 iul. 2026, 13:18 Sursă Realitatea.Net

Au apărut primele imagini cu drona doborâtă în județul Buzău, după ce aceasta a pătruns în spațiul aerian al României și a survolat mai multe județe. Aparatul de zbor fără pilot ar fi traversat aproximativ 200 de kilometri pe teritoriul țării, pe traseul Tulcea–Galați–Buzău, înainte de a fi interceptat și doborât de un avion F-16.

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