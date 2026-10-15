Alertă la un liceu din Baia Mare: un elev de 16 ani ar fi amenințat un coleg cu un briceag. Ce au descoperit polițiștii

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 oct. 2026, 14:38

Un conflict între doi elevi de 16 ani a provocat o alertă la un liceu din Baia Mare, joi dimineață, după ce unul dintre adolescenți ar fi amenințat că are asupra sa un briceag și și-ar fi intimidat colegul.

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