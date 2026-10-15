Alertă la un liceu din Baia Mare: un elev de 16 ani ar fi amenințat un coleg cu un briceag. Ce au descoperit polițiștii

Un conflict între doi elevi de 16 ani a provocat o alertă la un liceu din Baia Mare, joi dimineață, după ce unul dintre adolescenți ar fi amenințat că are asupra sa un briceag și și-ar fi intimidat colegul.
Conducerea unității de învățământ a sunat la 112, iar polițiștii sosiți la fața locului au descoperit că obiectul invocat era, de fapt, o brichetă. Cei doi elevi au fost amendați cu câte 200 de lei.
Conflictul a izbucnit în timpul pauzei
Incidentul s-a petrecut puțin după ora 9:00, la Liceul Tehnologic Special din Baia Mare. Potrivit directoarei unității de învățământ, între cei doi adolescenți, ambii în vârstă de 16 ani, a izbucnit un conflict în timpul pauzei.
La un moment dat, unul dintre elevi ar fi amenințat un coleg, spunându-i că are un briceag în buzunar. Situația a determinat conducerea liceului să solicite intervenția autorităților printr-un apel la numărul de urgență 112.
Polițiștii au descoperit că elevul avea o brichetă
Echipajele de poliție ajunse la liceu au verificat situația și au stabilit că adolescentul nu avea asupra sa un cuțit sau un briceag, ci o brichetă pe care ar fi folosit-o pentru a-și intimida colegul.
Astfel, alerta privind existența unei posibile arme albe nu s-a confirmat. Incidentul a pornit însă verificări din partea autorităților, în urma conflictului dintre cei doi elevi.
Ambii elevi au fost amendați
În urma incidentului, cei doi adolescenți au primit amenzi în valoare de câte 200 de lei. Părinții au fost chemați la școală pentru a discuta cu reprezentanții unității de învățământ despre cele întâmplate.
De asemenea, în cadrul discuțiilor urmează să fie abordată și posibilitatea unui plan de consiliere pentru elevi, astfel încât conflictul să fie gestionat și să fie prevenite situații similare.
Conducerea liceului a alertat autoritățile imediat după ce a aflat despre amenințare, iar intervenția polițiștilor a clarificat faptul că adolescentul nu avea o armă albă asupra sa.