ANCOM: Recomandări pentru evitarea fraudelor care folosesc identitatea furnizorilor de servicii poştale
ANCOM, recomandări pentru evitarea fraudelor
Pentru a evita astfel de situaţii, utilizatorii trebuie să verifice întotdeauna datele expeditorului şi să confirme dacă ei sau un membru al familiei chiar aşteaptă coletul.
În ultimii ani, au fost semnalate tentative de fraudă în care identitatea unor furnizori cunoscuţi de servicii poştale este folosită în mod abuziv în scopul înşelării utilizatorilor. Prin intermediul unor SMS-uri sau e-mailuri, utilizatorii sunt informaţi că au un colet în aşteptare, că trebuie să îşi actualizeze adresa de livrare, să achite o taxă suplimentară sau să aleagă un punct de ridicare. În realitate, mesajele conţin linkuri către pagini false, concepute pentru a colecta informaţii confidenţiale sau pentru a determina efectuarea unor plăţi.
În acest context, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) recomandă utilizatorilor să manifeste prudenţă şi să verifice cu atenţie dacă mesajele primite provin într-adevăr de la furnizorii de servicii poştale.
Exemple de mesaje care ar trebui să ridice semne de întrebare utilizatorilor
Tentativele de fraudă folosesc, de regulă, formulări care creează un sentiment de urgenţă şi îndeamnă utilizatorii să acceseze un link sau să furnizeze informaţii personale. În realitate, este o capcană construită pentru a determina utilizatorii să acceseze un site de tip phishing, un site fals care imită pagina oficială a unui furnizor de servicii poştale sau de curierat. Astfel de tentative de fraudă sunt întâlnite frecvent inclusiv în perioadele de concedii.
Printre exemplele de mesaje întâlnite se numără:
- 'Coletul dumneavoastră nu a putut fi livrat. Vă rugăm să vă actualizaţi adresa accesând linkul de mai jos.'
- 'Pentru finalizarea livrării este necesară achitarea unei taxe suplimentare. Efectuaţi plata aici.'
- 'Selectaţi punctul de ridicare pentru coletul dumneavoastră accesând următorul link.'
- 'Coletul va fi returnat expeditorului dacă nu confirmaţi livrarea în următoarele 24 de ore.'
- 'Actualizaţi datele de livrare pentru a evita anularea expedierii.'
- 'Aveţi un colet la numărul dvs. Alegeţi un locker.'
Cum pot utilizatorii să recunoască o tentativă de fraudă?
ANCOM recomandă utilizatorilor să fie prudenţi dacă primesc un SMS sau e-mail care:
- solicită actualizarea urgentă a datelor pentru livrarea unui colet;
- solicită plata unei taxe neprevăzute pentru finalizarea livrării;
- conţine un link către o pagină al cărei domeniu diferă de cel oficial al furnizorului;
- creează un sentiment de urgenţă, avertizând că trimiterea va fi returnată sau anulată dacă utilizatorul nu acţionează imediat;
- solicită accesarea unui link şi conectarea cu contul personal de WhatsApp;
- solicită introducerea unor date personale sau bancare.
Ce nu solicită, de regulă, furnizorii de servicii poştale?
Dacă un mesaj sau e-mail primit în numele unui furnizor de servicii poştale solicită utilizatorilor parole, coduri de verificare sau date complete ale cardului bancar, ANCOM sfătuieşte persoanele care l-au primit să îl trateze cu suspiciune! ANCOM subliniază că furnizorii de servicii poştale nu solicită, în mod obişnuit, prin SMS sau e-mail:
- parolele conturilor utilizatorilor;
- coduri de verificare primite prin SMS sau în aplicaţii de mesagerie;
- coduri de autentificare pentru aplicaţii precum WhatsApp;
- datele complete ale cardului bancar (numărul cardului, data expirării şi codul CVV/CVC);
- alte informaţii confidenţiale care pot permite accesul la conturile sau fondurile utilizatorilor.
Cum se pot proteja utilizatorii?
ANCOM recomandă câteva măsuri simple de precauţie, pe care utilizatorii le pot aplica, astfel încât să evite neplăcerile cauzate de tentativele de fraudă:
- să verifice întotdeauna dacă mesajul provine dintr-o sursă oficială;
- să acceseze informaţiile despre livrare direct pe pagina de internet sau în aplicaţia oficială a furnizorului de servicii poştale, fără a utiliza linkurile primite prin SMS sau e-mail;
- să nu introducă date personale sau bancare pe pagini a căror autenticitate nu poate fi verificată;
- să nu comunice nimănui codurile de verificare primite prin SMS sau prin aplicaţiile de mesagerie;
- dacă au suspiciuni privind autenticitatea unui mesaj, utilizatorii sunt sfătuiţi să contacteze direct furnizorul de servicii poştale, folosind datele oficiale de contact publicate de acesta.
În cazul primirii unui mesaj suspect, ANCOM recomandă utilizatorilor să nu acceseze sub nicio formă linkurile şi să nu furnizeze informaţiile solicitate. Utilizatorii sunt încurajaţi să sesizeze furnizorul a cărui identitate este în mod fals folosită şi autorităţile competente. Dacă utilizatorul a introdus deja date bancare sau a autorizat o tranzacţie, acesta trebuie să contacteze imediat banca emitentă a cardului pentru blocarea acestuia şi să urmeze recomandările primite.
Astfel de tentative de fraudă pot fi raportate către Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) la 1911 sau pe pnrisc.dnsc.ro.
O altă metodă de fraudă: coletele cu ramburs nesolicitate
O altă metodă de fraudă la care ANCOM recomandă vigilenţă este cea realizată prin coletele cu ramburs nesolicitate. În astfel de situaţii, destinatarii sunt determinaţi să achite contravaloarea unor colete pe care nu le-au comandat.
Pentru a evita astfel de situaţii, utilizatorii trebuie să verifice întotdeauna datele expeditorului şi să confirme dacă ei sau un membru al familiei chiar aşteaptă coletul. Dacă expedierea este necunoscută sau suspectă, utilizatorii sunt sfătuiţi să refuze primirea şi să nu achite rambursul.
Utilizatorii care sunt victime ale unei înşelăciuni trebuie să informeze furnizorul de servicii poştale şi să se adreseze organelor de poliţie, în vederea efectuării cercetărilor.
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care promovează interesele utilizatorilor de servicii de comunicaţii electronice, servicii poştale şi servicii digitale în contextul tranziţiei la societatea Gigabit, prin valorificarea optimă a mixului de instrumente de administrare şi reglementare aflate la dispoziţia Autorităţii. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitaţi www.ancom.ro, infocentru.ancom.ro, www.portabilitate.ro şi www.veritel.ro. Pentru a testa şi monitoriza calitatea serviciului de internet, accesaţi www.netograf.ro. Pentru a consulta acoperirea cu semnal mobil a localităţilor, drumurilor naţionale şi judeţene din România, accesaţi www.aisemnal.ro.
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