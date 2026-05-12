Biciclist rănit după ce a căzut într-un pârâu în județul Maramureș

Un tânăr de 29 de ani a fost rănit după ce s-a dezechilibrat și a căzut cu bicicleta în albia unui pârâu, în localitatea Vișeu de Jos, județul Maramureș.

Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 11 mai, pe D.C. Valea Porcului, iar polițiștii din Leordina și Vișeu de Sus au intervenit la fața locului în urma sesizării unei autoaccidentări.

Potrivit primelor verificări, biciclistul se deplasa pe drum sub influența alcoolului, iar acest lucru ar fi contribuit la pierderea echilibrului. În urma căderii, tânărul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz. Totodată, autoritățile reamintesc că mersul pe bicicletă sau trotinetă electrică sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive constituie contravenție și poate fi sancționat cu amenzi între 1.215 și 1.620 de lei.