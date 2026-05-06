Ce urmează după căderea Guvernul Bolojan. Scenariile luate în calcul de partide

Guvernul Bolojan a fost demis în Parlament, după ce moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”. Este al șaptelea premier demis prin acest mecanism după 1989.

În urma votului, scena politică a intrat într-o nouă etapă de negocieri și repoziționări. Reacțiile partidelor au venit rapid, iar prima mișcare majoră a aparținut liberalilor.

PNL s-a reunit într-o ședință extraordinară și a decis să intre în opoziție. După aproape cinci ore de discuții, liderii partidului au adoptat o rezoluție în acest sens, votată în unanimitate de cei prezenți.

Liberalii au transmis că nu mai consideră PSD un partener credibil pentru formarea unei noi majorități și au sugerat că social-democrații ar trebui să își asume guvernarea alături de AUR.

Între timp, de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a făcut apel la calm și a anunțat că va începe consultări, cel puțin într-o primă fază, în format informal, pentru a identifica o soluție de guvernare.

În perioada următoare, partidele parlamentare vor încerca să contureze o nouă majoritate, însă opțiunile rămân deschise, iar negocierile se anunță complicate.