Crește numărul celor ajunși la medic în sezonul rece

Medicii recomandă vaccinarea chiar şi acum

Sezonul rece aduce din nou o presiune crescută pe sistemul medical - cabinetele doctorilor de familie, spitalele şi camerele de gardă se confruntă cu un aflux constant de pacienţi cu simptome respiratorii.

Dacă cei mai mulţi oameni care se îmbolnăvesc de gripă se pot trata acasă cu medicamentele potrivite şi o minimă consultație din partea medicilor, sunt câteva categorii de persoane vulnerabile în faţa virusului gripal.

Acestea au nevoie de tratamente speciale, pentru că pot ajunge la complicaţii.

"Majoritatea cazurilor pot fi tratate la domiciliu, dar au existat numeroase situații în care pacienții au necesitat spitalizare, fiind vorba în special de copii sub cinci ani și vârstnici cu comorbidități. Unii au dezvoltat și complicații, cum ar fi insuficiență respiratorie acută sau diverse alte tipuri de pneumonie bacteriană asociată", spune medicul Ana Maria Iancu, de la Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa.

Medicii recomandă vaccinarea chiar şi acum şi subliniază că profilaxia antivirală ar trebui luată în considerare în focarele detectate în centrele de îngrijire pe termen lung.

În plus, personalul şi vizitatorii acestor unităţi şi spitale ar trebui să poarte măşti de protecţie. Medicul Ana Maria Iancu are şi alte recomandări utile pentru a ne ţine departe de gripă.

"Se recomandă în perioada sezonului rece administrarea de vitamina D, vitamina C, o alimentație echilibrată, o igienă corespunzătoare a mâinilor, aerisirea încăperilor corespunzător - vor contribui la prevenirea răspândirii virusului gripal", a adăugat Ana Maria Iancu.

Sursa: Realitatea Medicala