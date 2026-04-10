Dan Dungaciu aruncă bomba: Se pregătește o nouă moțiune de cenzură împotriva guvernului. „Această coaliție este incapabilă să scoată România dintr-o criză”

Declarații explozive pe scena politică, în contextul unor tensiuni tot mai vizibile în societate și al unor cifre care arată o nemulțumire profundă în rândul populației. În cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel la Realitatea PLUS, prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a lansat un avertisment dur cu privire la starea actuală a politicii românești și a anunțat că opoziția pregătește o nouă moțiune de cenzură împotriva guvernului.

Numărul 2 din AUR a comentat cel mai recent sondaj, observând o radicalizare a opiniei publice și o pierdere accentuată a încrederii în actuala clasă politică.

Dan Dungaciu: O să încep cu datele din sondaj. 75% din populația României spune că direcția este greșită. Când oamenii spun asta, nu se gândesc doar la prezent, oamenii au în minte și cum percep viitorul apropiat. Deci 75% dintre români care sunt nemulțumiți de ce se întâmplă și nici măcar nu au speranțe pe termen scurt.

În al doilea rând 65% spun alegeri anticipate. Deci un tip de radicalizare. Această nemulțumire se transformă în radicalizare și transmite un mesaj clasei politice că populația nu mai vede o soluție în actuala conjunctură sau actuala formulă. De ce este interesant scorul? Pentru că vine în mijlocul unor dezbateri, negocieri, aranjamente intra-coaliție, cu știri care se tot anunță la sfârșitul lunii aprilie, iar populația transmite un mesaj: schimbarea de decor sau schimbarea unei persoane cu altă persoană nu va fi percepută ca o soluție pentru populație.

Este important acest mesaj către clasa politică: orice soluție care sugerează că ar putea calma starea de spirit a populației prin schimbarea unui personaj cu un alt personaj este o soluție greșită. E ca și cum ai încerca să pui un leucoplast pe o rană deschisă, nu faci decât să accentuezi și nemulțumirea și cangrena. Este un semnal major pe care noi l-am perceput, pe care din această perspectivă ar trebui să îl perceapă și alții.

Noi am anunțat ce vom face. Când vor veni cifrele la începutul lunii mai care vor indica scădere economică, adică recesiune în al treilea trimestru, atunci vom face o moțiune de cenzură în Parlament bazată pe partea de statistici care vor arăta negru pe alb că această coaliție este incapabilă să scoată România dintr-o criză care se va accentua. De aici înainte va veni o criză și mai mare, evident că soluțiile vor fi și mai puține.

Noi am anunțat în manifestul nostru: opoziție totală, opoziție națională. Sigur că există această premisă și a fost discutată, că orice alegeri în România sunt viciate. În această ipoteză, turul doi înapoi nu mai este viabil, pentru că și alegerile acelea organizate de actuala clasă politică, dacă e vorba de reluarea alegerilor prezidențiale, nici acelea nu avem nicio garanție că vor fi unele pe care ne putem bizui.

Noi suntem într-o luptă politică și credem că din această perspectivă, ca să putem schimba ceva în țara aceasta, trebuie să o facem politic. Asta e soluția pe care noi o vedem, cel puțin în acest moment, și eu cred că din punctul acesta de vedere toate semnalele pe care le dă inclusiv populația României vor transmite un soi de tensiune pe care noi o vedem accentuându-se din ce în ce mai mult.

Problema de fond este: alegeri anticipate pentru prezidențiale organizate de această guvernare vor fi periclitate. Prin urmare, soluția, oricât de paradoxal ar părea, trebuie să fie o soluție politică, noi nu vedem altă soluție.

