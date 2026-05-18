Incendiu puternic la o hală de dezmembrări auto și la o casă din Maramureș. A fost emis mesaj Ro-Alert
FOTO: Arhivă
Un incendiu puternic a izbucnit luni în localitatea Sarasău, unde flăcările au cuprins o hală de dezmembrări auto și o casă de locuit.
La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție pentru limitarea și stingerea incendiului.
Pompierii au mobilizat mai multe autospeciale și un echipaj SMURD
Pentru gestionarea situației de urgență au intervenit echipe din cadrul a trei subunități de pompieri. Autoritățile au trimis:
cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă;
o autoscară de intervenție și salvare de la înălțime;
o cisternă pentru alimentarea cu apă;
un echipaj de prim ajutor SMURD.
Mesaj Ro-Alert din cauza fumului dens
Din cauza degajărilor masive de fum, autoritățile au transmis și un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea populației din zonă. Până în acest moment, nu au fost anunțate informații despre eventuale victime sau despre cauza izbucnirii incendiului. Intervenția pompierilor este în desfășurare.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:18 - Presa din Turcia, critică dură la adresa lui Mirel Rădoi după seria neagră de la Gaziantep: „Sezon încheiat dezastruos”
- 15:35 - Scandal mortal după un grătar în Brăila. Un bărbat a murit după ce a fost atacat cu cuțitul de un vecin
- 14:53 - Dronă rusească, atac asupra unui cargou chinezesc în Marea Neagră. Kievul acuză: „Nici aliații Moscovei nu sunt în siguranță”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News