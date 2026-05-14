Negocieri pe genunchi la Bruxelles: Guvernul încearcă să recupereze cele 4,9 miliarde de euro din PNRR

Sursă: realitatea.net

România a intrat în faza finală de „cârpeală” a Planului Național de Reziliență, într-o tentativă de ultim moment de a nu pierde cele 4,9 miliarde de euro din granturi. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a confirmat joi că strategia actuală se bazează pe abandonarea proiectelor problematice și prioritizarea exclusivă a celor deja avansate.

Această reconfigurare tardivă a PNRR scoate la iveală incapacitatea autorităților de a respecta termenele inițiale, lăsând sub semnul întrebării capacitatea de absorbție a fondurilor europene vitale pentru dezvoltarea țării.

Ultimatum de la Bruxelles: România forțează o renegociere de ultim moment pentru a salva restanțele din PNRR

Guvernul României se află într-o cursă contra cronometru, încercând cu disperare să repare prin renegocieri ceea ce nu a reușit să implementeze la timp. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat oficial startul unei proceduri „chirurgicale” de modificare a Planului Național de Reziliență, după ce Bruxelles-ul a emis un ghid de urgență pe 5 mai. Cu un termen-limită fixat pentru 31 mai, autoritățile au la dispoziție doar două săptămâni pentru a convinge Comisia Europeană că România este capabilă să mai încaseze cele 4,9 miliarde de euro rămase din granturi, deși eșecul multor proiecte inițiale este deja evident.

Mutări „din pix” pentru a ascunde lipsa de performanță

Strategia actuală a Executivului seamănă mai degrabă cu un joc de noroc bugetar. Pentru a nu pierde definitiv fondurile nerambursabile, Guvernul mută investiții din zona împrumuturilor în cea a granturilor, abandonând proiectele riscante în favoarea celor care sunt deja „aproape gata”. Această „prioritizare” de ultimă oră nu este altceva decât o recunoaștere a incapacității de a gestiona investițiile complexe promise inițial. Deși Pîslaru afișează o „încredere destul de mare”, realitatea este că România depinde acum de acceptul Comisiei pentru un prim draft trimis pe fugă, în timp ce negocierile decisive se vor purta sub presiune maximă la Bruxelles, pe 22 mai.

Riscul financiar mascat: Împrumuturi scumpe în loc de bani europeni

Nici situația împrumuturilor din PNRR nu este atât de roz pe cât o prezintă oficialii. Deși toate proiectele sunt deja prinse în buget, ministrul recunoaște voalat posibilitatea pierderii acestor sume. În cel mai optimist scenariu prezentat de Guvern, eșecul ar însemna doar plata unor dobânzi mult mai mari către băncile de unde Ministerul de Finanțe se împrumută în prezent, față de dobânzile preferențiale oferite de mecanismul european. Astfel, lipsa de eficiență a Executivului se traduce direct în costuri suplimentare pentru bugetul de stat, bani pe care cetățenii îi vor plăti din cauza incapacității de a atrage fondurile ieftine de la Bruxelles.

Reformele blocate între „turbulențe politice” și restanțe legislative

Adevărata piatră de moară rămâne condiționalitatea reformelor, un capitol unde Guvernul este clar în urmă. Din cele nouă legi esențiale care trebuie adoptate de urgență pentru a debloca plățile, doar trei sunt cu adevărat finalizate. Proiecte cruciale precum Legea salarizării unitare, Decarbonizarea sau Codul Administrativ sunt încă în faza de „pregătire” sau de discuții nesfârșite cu partenerii europeni. Deși ministrul invocă „turbulențele politice” ca scuză pentru întârziere, realitatea administrativă arată că Executivul se bazează pe o accelerare forțată în Parlament a unor acte normative complexe, riscând o legiferare defectuoasă doar pentru a bifa cerințele PNRR până la finalul lunii mai.