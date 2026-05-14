Dan Dungaciu: „Tensiunile se vor prelungi și în guvernarea viitoare!”

Următoarea guvernare va merge mai departe cu tensiuni cu tot. Sunt declarațiile făcute în exclusivitate la Realitatea PLUS de analistul politic, Dan Dungaciu. Potrivit acestuia va fi foarte greu ca țara să revină la normal într-un timp scurt.

Dan Dungaciu: „Acest guvern a dus România într-o recesiune gravă!”

„Am impresia că unii confundă planurile acum și au impresia că ei sunt opoziția sau ei vor să fie opoziția. Disputa la care asistăm și pe care ați menționat-o este o dispută de familie până la urmă. Pentru că tot ce s-a întâmplat în ultima guvernare este, încă o dată spun, un produs comun.

Ei au fost acolo, nu opoziția a fost acolo. Opoziția n-a fost acolo. Iar faptul că noi am anunțat, vă amintiți foarte bine, o moțiune de cenzură la începutul lunii mai după ce toate cifrele vor fi puse pe masă, a avut ca temei să dărâme o guvernare, nu o persoană.

Sigur că unii acum, din opoziția, între ghilimele, internă, fac o bătălie de persoane.

Noi am avut o bătălie de proiect. Acest guvern a fost neperformant, acest guvern a dus România unde a dus-o, adică într-o recesiune și o criză economică gravă, din care România nu va ieși niciun caz cu bine.

Astăzi este vorba de o guvernare care a eșuat. Toate aceste tensiuni, și vreau să atrag atenția asupra acestui lucru, se vor duce, evident, spre viitoarea guvernare. Să nu creadă cineva că o guvernare majoritară, care n-a fost în stare să scoată din criza România și care a dus România într-o criză și mai mare, va reuși să se dea peste cap sau să mănânce tava cu jăratic și să devină armăsar din gloabă.

Pentru că ei vor merge mai departe cu tensiunea acestea cu tot.”, a zis Dan Dungaciu.

