Descinderi la proprietatea lui Jeffrey Epstein din New Mexico. Noi căutări de probe în ancheta privind abuzurile sexuale

Autoritățile americane au efectuat percheziții la una dintre proprietățile deținute de Jeffrey Epstein, situată în statul New Mexico, în cadrul investigațiilor privind rețeaua de abuzuri sexuale asociată cu numele finanțatorului american.

Operațiunea s-a desfășurat la ranch-ul cunoscut sub numele de Zorro Ranch, o proprietate vastă aflată în apropierea orașului Santa Fe. Anchetatorii au căutat documente, dispozitive electronice și alte posibile dovezi care ar putea avea legătură cu acuzațiile de trafic și exploatare sexuală.

Investigația face parte din eforturile continue ale autorităților din Statele Unite ale Americii de a clarifica amploarea activităților ilegale atribuite lui Epstein și de a identifica eventuali complici sau persoane implicate în rețea.

Jeffrey Epstein a fost arestat în 2019 sub acuzații de trafic de minori în scopuri sexuale. Ulterior, el a fost găsit mort în celula sa dintr-o închisoare federală din New York City, într-un caz considerat oficial sinucidere, dar care a generat numeroase controverse și teorii privind circumstanțele morții sale.

Ranch-ul din New Mexico a fost menționat de mai multe ori în mărturiile unor presupuse victime, care au susținut că ar fi fost duse acolo în trecut. Din acest motiv, proprietatea continuă să fie analizată de anchetatori, în speranța descoperirii unor noi elemente relevante pentru dosar.