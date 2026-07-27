Incendiu de proporții într-un bloc din Baia Mare. Peste 30 de persoane au fost evacuate

Publicat 27 iul. 2026, 10:25 Sursă Realitatea.Net

Un incendiu puternic a izbucnit, luni dimineață, într-un apartament situat la etajul al șaptelea al unui bloc de locuințe din municipiul Baia Mare. Din cauza fumului dens și a riscului de extindere a flăcărilor, autoritățile au evacuat peste 30 de persoane din imobil.

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