Advertising
Actualitate· 1 min citire
Incendiu de proporții într-un bloc din Baia Mare. Peste 30 de persoane au fost evacuate
FOTO: Arhivă
Publicat27 iul. 2026, 10:25
SursăRealitatea.Net
Un incendiu puternic a izbucnit, luni dimineață, într-un apartament situat la etajul al șaptelea al unui bloc de locuințe din municipiul Baia Mare. Din cauza fumului dens și a riscului de extindere a flăcărilor, autoritățile au evacuat peste 30 de persoane din imobil.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:40Iranul declară că a interceptat şase nave care încercau să traverseze o rută nesigură prin Strâmtoarea Ormuz
- 10:45 Cod galben de viituri şi posibile inundaţii locale în cinci judeţe din nordul ţării
- 10:35Grevă în mai multe sectoare, de mâine. Angajații din Finanțe se alătură protestului din Sănătate
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News