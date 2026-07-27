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Incendiu de proporții într-un bloc din Baia Mare. Peste 30 de persoane au fost evacuate

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Maramures
Scris deRealitatea de Maramures
Publicat27 iul. 2026, 10:25
SursăRealitatea.Net

Un incendiu puternic a izbucnit, luni dimineață, într-un apartament situat la etajul al șaptelea al unui bloc de locuințe din municipiul Baia Mare. Din cauza fumului dens și a riscului de extindere a flăcărilor, autoritățile au evacuat peste 30 de persoane din imobil.

Nu au fost înregistrate victime

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Maramureș, Adriana Șanta, a anunțat că n-au fost înregistrate victime.

”La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta în interiorul unui apartament, situat la etajul al șaptelea al imobilului, cu degajări mari de fum. Astfel, 33 de locatari au fost evacuați, fiind evaluați medical la fața locului. Din fericire, nu au existat victime. În acest moment, incendiul este lichidat, echipajele aflate la fața locului efectuează ventilarea spațiului și înlăturarea efectelor negative produse de incendiu”, a precizat reprezentanta ISU.

La fața locului, au intervenit Detașamentul de Pompieri Baia Mare, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoplatforma de intervenție și salvare de la înălțime, un echipaj de descarcerare, un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă al SMURD, o autospecială de intervenție rapidă și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Maramureș.

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