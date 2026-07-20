Un adolescent a murit și alți cinci au fost răniți într-un accident produs la Moisei. Șoferul minor nu avea permis

Publicat 20 iul. 2026, 12:58 Sursă Realitatea.net

Un adolescent de 17 ani și-a pierdut viața, iar alți cinci tineri au fost răniți într-un accident grav produs în cursul nopții, în localitatea Moisei, în zona cunoscută drept Izvorul Dragoș. Mașina de teren în care se aflau cei șase adolescenți a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat într-un șanț.

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