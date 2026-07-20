Advertising
Social· 2 min citire
Un adolescent a murit și alți cinci au fost răniți într-un accident produs la Moisei. Șoferul minor nu avea permis
Mașină de poliție
Publicat20 iul. 2026, 12:58
SursăRealitatea.net
Un adolescent de 17 ani și-a pierdut viața, iar alți cinci tineri au fost răniți într-un accident grav produs în cursul nopții, în localitatea Moisei, în zona cunoscută drept Izvorul Dragoș. Mașina de teren în care se aflau cei șase adolescenți a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat într-un șanț.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:04Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni: vremea se răcește temporar, apoi temperaturile urcă până la 36 de grade
- 12:33Vânătorii de munte intervin în sprijinul cetățenilor din Bușteni afectați de fenomenele meteorologice extreme
- 10:56Agenția de Cadastru, blocată de peste patru zile de hackeri. Toate sistemele informatice rămân nefuncționale
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News