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Un adolescent a murit și alți cinci au fost răniți într-un accident produs la Moisei. Șoferul minor nu avea permis

Mașină de poliție

Mașină de poliție

Realitatea de Maramures
Scris deRealitatea de Maramures
Publicat20 iul. 2026, 12:58
SursăRealitatea.net

Un adolescent de 17 ani și-a pierdut viața, iar alți cinci tineri au fost răniți într-un accident grav produs în cursul nopții, în localitatea Moisei, în zona cunoscută drept Izvorul Dragoș. Mașina de teren în care se aflau cei șase adolescenți a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat într-un șanț.

Șase adolescenți se aflau în mașina răsturnată la Moisei

Din primele informații, tinerii, cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani, ar fi urcat în autoturism după ce au urmărit finala Campionatului Mondial de fotbal. Aceștia ar fi plecat la plimbare prin zonă, însă deplasarea s-a încheiat tragic la scurt timp. La volan se afla un adolescent în vârstă de 17 ani, care nu avea permis de conducere. Potrivit informațiilor disponibile, minorul ar fi consumat și băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan.

În timp ce conducea autovehiculul de teren, adolescentul ar fi pierdut controlul direcției de mers. Mașina a părăsit partea carosabilă, după care s-a răsturnat într-un șanț aflat pe partea stângă a drumului. Impactul a fost extrem de puternic. Unul dintre pasageri, un adolescent de 17 ani, a suferit răni grave și nu a mai putut fi salvat, iar ceilalți tineri aflați în mașină au suferit diferite leziuni, conform presei locale.

Un adolescent a murit, iar ceilalți au fost răniți

La locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje medicale, care au acordat primul ajutor victimelor. În ciuda intervenției salvatorilor, pentru adolescentul de 17 ani nu s-a mai putut face nimic, fiind declarat decesul.

Ceilalți cinci adolescenți au fost evaluați de echipajele medicale, după ce au suferit leziuni în urma răsturnării. La fața locului au intervenit și polițiștii, care au început verificările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs tragedia. Tânărul de 17 ani care ar fi condus mașina fără permis și sub influența alcoolului a fost dus la audieri. Procurorii urmează să decidă măsurile care vor fi luate împotriva acestuia, fiind luată în calcul reținerea sa pentru 24 de ore.

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