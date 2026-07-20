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Răfuială cu topoare între două clanuri din Maramureș: trupele speciale au intervenit, iar un om a fost rănit - VIDEO

Trupele speciale

Trupele speciale

Realitatea de Maramures
Scris deRealitatea de Maramures
Publicat20 iul. 2026, 08:37
Actualizat20 iul. 2026, 08:45
SursăRealitatea PLUS

Un scandal a izbucnit între două clanuri din Șomcuta Mare, județul Maramureș. Conflictul a degenerat rapid într-o luptă cu topoare. Poliția a intervenit de urgență după ce vecinii au dat alerta, potrivit Realitatea PLUS.

Patru persoane au fost duse la sediul Poliției pentru audieri. La fața locului au intervenit trupele speciale după ce bătăușii au pus mâna pe arme periculoase pentru a se răzbuna.

O persoană rănită a fost preluată de un echipaj SMURD și transportată la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili de la ce a pornit scandalul și pentru a preîntâmpina o escaladare.

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