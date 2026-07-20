Răfuială cu topoare între două clanuri din Maramureș: trupele speciale au intervenit, iar un om a fost rănit - VIDEO

Publicat 20 iul. 2026, 08:37 Actualizat 20 iul. 2026, 08:45 Sursă Realitatea PLUS

Un scandal a izbucnit între două clanuri din Șomcuta Mare, județul Maramureș. Conflictul a degenerat rapid într-o luptă cu topoare. Poliția a intervenit de urgență după ce vecinii au dat alerta, potrivit Realitatea PLUS.

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