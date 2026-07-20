Advertising
Social· 1 min citire
Răfuială cu topoare între două clanuri din Maramureș: trupele speciale au intervenit, iar un om a fost rănit - VIDEO
Trupele speciale
Publicat20 iul. 2026, 08:37
Actualizat20 iul. 2026, 08:45
SursăRealitatea PLUS
Un scandal a izbucnit între două clanuri din Șomcuta Mare, județul Maramureș. Conflictul a degenerat rapid într-o luptă cu topoare. Poliția a intervenit de urgență după ce vecinii au dat alerta, potrivit Realitatea PLUS.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:56Agenția de Cadastru, blocată de peste patru zile de hackeri. Toate sistemele informatice rămân nefuncționale
- 10:49Studiu: 35% dintre angajații din România folosesc inteligența artificială la serviciu, peste media europeană
- 10:4131 de localități și municipiul București, afectate de furtuni. Aproximativ 100 de mașini au fost avariate. Bilanțul IGSU -FOTO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News