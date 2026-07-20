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Accident rutier cu cinci victime în Maramureș
FOTO: Arhivă
Un accident rutier soldat cu rănirea a cinci persoane a avut loc duminică, în localitatea Călineşti, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Maramureș.
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