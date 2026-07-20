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Accident rutier cu cinci victime în Maramureș

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Maramures
Scris de Realitatea de Maramures Publicat: 20 iul. 2026, 08:41

Un accident rutier soldat cu rănirea a cinci persoane a avut loc duminică, în localitatea Călineşti, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Maramureș.

Coliziunea a avut loc între două autoturisme, a transmis purtătoarea de cuvânt a IPJ Maramureş, Mihaela Ardelean.

Victimele, transportate la Spitalul Orăşenesc din Sighetu Marmaţiei.

„Verificările preliminare efectuate la faţa locului au relevat că un bărbat de 31 de ani, care conducea un autoturism, la un moment dat nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autovehicul, intrând în coliziune cu acesta. În urma coliziunii, cinci persoane au suferit leziuni corporale. Acestea au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative”, a precizat Mihaela Ardelean, potrivit emaramures.ro

La locul accidentului rutier au intervenit poliţiştii din municipiul Sighetu Marmaţiei şi cei ai Secţiei 5 Poliţie Rurală Ocna Şugatag.

Victimele au fost transportate pentru a primi îngrijiri medicale la Spitalul Orăşenesc din municipiul Sighetu Marmaţiei.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor producerii accidentulu

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