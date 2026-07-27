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Politica· 2 min citire
Parlamentarii revin de urgență din vacanță. Legile din PNRR și negocierile pentru noul Guvern, pe agenda sesiunii extraordinare
Parlament/ Foto/Arhivă/Inquam
Publicat27 iul. 2026, 10:31
Actualizat27 iul. 2026, 10:32
Sursărealitatea.net
Parlamentarii revin astăzi la Palatul Parlamentului pentru o sesiune extraordinară, într-un moment în care România se confruntă cu o criză politică și cu presiunea îndeplinirii ultimelor jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență, conform Realitatea PLUS.
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