Lovitură pentru gimnastica românească. Ana Maria Bărbosu, suspendată de ITA după probleme legate de testele antidoping

Gimnasta Ana Maria Bărbosu a fost suspendată provizoriu după ce ar fi încălcat regulamentele antidoping privind declararea localizării pentru testele inopinate.

Anunțul a fost făcut de Agenția Internațională de Testare (ITA), care a precizat că sportiva din România a acumulat trei abateri într-un interval de 12 luni.

Potrivit regulamentelor antidoping ale Federației Internaționale de Gimnastică, sportivii incluși în programul de testare trebuie să își comunice permanent locația și să indice zilnic un interval de 60 de minute în care pot fi verificați fără anunț prealabil.

ITA susține că Ana Maria Bărbosu nu a putut fi găsită de trei ori pentru efectuarea controalelor antidoping, situație care este considerată încălcare a regulamentului. „Sportivei i-a fost impusă o suspendare provizorie”, a transmis Agenția Internațională de Testare.

Instituția a precizat că sancțiunea a fost aplicată în conformitate cu prevederile Codului Mondial Antidoping și ale regulamentului Federației Internaționale de Gimnastică.

Ana Maria Bărbosu a solicitat ca situația sa să fie analizată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, unde va avea posibilitatea să prezinte explicații și probe privind fiecare dintre cele trei abateri semnalate.

Conform regulamentelor antidoping, orice combinație de trei teste ratate sau erori de localizare într-un interval de un an poate duce la suspendarea sportivului vizat.