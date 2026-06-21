Misiune contracronometru în Cheile Bicazului. Salvamontiștii caută doi turiști care s-au rătăcit într-o zona cu pericol de cădere în gol

Scris de Daniel Onescu Publicat: 21 iun. 2026, 21:38

Intervenție contracronometru pentru salvamontiştii din Neamţ care caută, duminică, două persoane epuizate ce s-au rătăcit într-o zona cu pericol de cădere în gol din zona superioară a Cheilor Bicazului.

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