Percheziții DIICOT în 6 județe și București: prejudiciu de milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală
Percheziții DIICOT în 6 județe și București
DIICOT a efectuat 48 de percheziții în șase județe și București, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul estimat depășește 16,6 milioane de lei la bugetul de stat.
Procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au desfășurat, joi dimineață, 15 octombrie 2026, o amplă operațiune în șase județe și în București. Anchetatorii au pus în aplicare 48 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar care vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi utilizat un circuit comercial fictiv, bazat pe facturi pentru operațiuni nereale sau supraevaluate, pentru a diminua obligațiile fiscale și a transfera sume importante de bani între mai multe societăți.
Unde au avut loc perchezițiile DIICOT
Acțiunea coordonată de DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, a vizat adrese din județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, precum și din municipiul București.
Dosarul penal include suspiciuni privind constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare de bani.
Conform informațiilor comunicate de DIICOT, peste 20 de persoane ar fi acționat coordonat, începând din anul 2021, pentru obținerea unor beneficii financiare prin eludarea obligațiilor fiscale în domeniul construcțiilor.
Cum ar fi funcționat mecanismul de evaziune fiscală
Potrivit procurorilor, circuitul financiar ar fi implicat societăți comerciale beneficiare, firme intermediare și societăți de tip fantomă. Acestea ar fi fost folosite pentru a crea aparența unor tranzacții comerciale legitime.
Anchetatorii susțin că mecanismul se baza pe emiterea și înregistrarea succesivă a unor facturi pentru lucrări și servicii fictive sau supraevaluate, în special în domeniul construcțiilor.
Documentele justificative, inclusiv situațiile de lucrări și procesele-verbale de recepție, ar fi fost utilizate pentru a susține aparent realitatea operațiunilor comerciale.
Prin acest sistem, persoanele vizate ar fi urmărit deducerea nelegală a TVA, reducerea obligațiilor fiscale și justificarea unor retrageri de numerar care nu ar fi avut corespondent în activități economice reale.
Prejudiciu de peste 16,6 milioane de lei la bugetul de stat
Potrivit datelor prezentate de DIICOT, prejudiciul estimat la bugetul de stat se ridică la cel puțin 16.665.844 de lei pentru perioada 2023–2025.
Din această sumă, aproximativ 9,07 milioane de lei ar reprezenta TVA, iar 7,6 milioane de lei ar proveni din impozitul pe profit.
Anchetatorii estimează că activitatea investigată ar fi provocat și un prejudiciu de cel puțin 38.729.358 de lei societăților comerciale implicate, calculat ca diferență între sumele plătite pentru operațiunile considerate fictive și obligațiile fiscale rezultate din mecanismul investigat.
Valorile sunt estimări prezentate în cadrul anchetei și pot fi modificate pe parcursul cercetărilor.
Banii ar fi fost transferați prin mai multe firme și retrași în numerar
Investigațiile arată că sumele transferate între societățile implicate ar fi trecut succesiv prin mai multe entități comerciale, înainte de a fi retrase în numerar.
Potrivit procurorilor, acest mecanism ar fi urmărit scoaterea banilor din circuitul bancar și ascunderea provenienței fondurilor.
Unele dintre societățile investigate nu ar fi avut personal angajat sau capacitatea economică necesară pentru a susține volumul tranzacțiilor declarate. Relațiile comerciale dintre firme ar fi fost, în numeroase cazuri, limitate aproape exclusiv la entitățile incluse în circuitul investigat.
Audierile au loc la sediul DIICOT Iași
După desfășurarea perchezițiilor, persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, potrivit informațiilor publicate de Realitatea.NET.
Operațiunea a beneficiat de sprijinul mai multor structuri de combatere a criminalității organizate, al polițiștilor specializați în investigarea infracțiunilor economice și al jandarmilor.
Ancheta este în desfășurare. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News