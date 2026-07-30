Situație fără precedent în Ungaria! Peter Magyar declară criză energetică după oprirea centralei de la Paks

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iul. 2026, 20:45

Ungaria intră într-o perioadă de criză energetică, după ce premierul Peter Magyar a anunțat adoptarea unor măsuri extraordinare pentru protejarea sistemului național de energie. Într-o primă etapă, autoritățile le solicită marilor consumatori industriali să reducă voluntar consumul de electricitate în intervalul orar 17:00–23:00.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre UngariaPeter Magyar