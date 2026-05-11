Starul din SuperLiga care poate ajunge la Mondiale! Fosta adversară a României a anunțat lotul lărgit

SuperLiga ar putea avea primul reprezentant la Cupa Mondială din această vară, după ce Bosnia a anunțat lotul lărgit pentru turneul final găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic. Printre jucătorii convocați de selecționerul Sergej Barbarez se află și atacantul lui Universitatea Cluj, Jovo Lukic.

Atacantul care a impresionat în actualul sezon din SuperLiga are șanse importante să prindă lotul final al Bosniei pentru competiția mondială. Jovo Lukic s-a aflat și în trecut în atenția selecționerului, însă acum traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei.

Convocarea vine ca o veste excelentă atât pentru fotbalist, cât și pentru Universitatea Cluj, mai ales înaintea finalului de sezon. Rămâne de văzut dacă Lukic va face parte din lista definitivă a celor 26 de jucători care vor reprezenta Bosnia la Cupa Mondială.

Forma excelentă a atacantului îi oferă însă argumente serioase pentru a merge la turneul final. În actuala stagiune, Jovo Lukic a reușit să înscrie 20 de goluri în 37 de meciuri pentru Universitatea Cluj, devenind unul dintre cei mai eficienți atacanți din campionatul României.