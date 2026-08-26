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Actualitate· 1 min citire
Tragedie în Bacău: un bărbat de aproximativ 60 de ani a murit după prăbușirea unui stâlp
Ambulanță
Un bărbat de aproximativ 60 de ani a murit miercuri, 26 august, după ce un stâlp de electricitate s-a prăbușit peste el, în satul Caraclău, comuna Bârsănești, județul Bacău.
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