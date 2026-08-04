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Economie· 2 min citire
De ce vinde România energie ieftină Bulgariei și o cumpără înapoi de 7 ori mai scump? Explicațiile unui fost ministru
Sebastian Burduja
Publicat4 aug. 2026, 08:33
Sursărealitatea.net
Fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja susține că România ajunge să vândă ziua energie Bulgariei și să o cumpere seara la prețuri de până la șapte ori mai mari din cauza capacităților insuficiente de stocare. Potrivit acestuia, Bulgaria a investit masiv în baterii, în timp ce România a rămas în urmă.
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