Proteste la Borșa: șoferii au alimentat de un leu
Peste 100 de șoferi au intrat cu mașinile într-o benzinărie din Borșa pentru a protesta față de prețurile mari la carburant.
Acești au claxonat minute în șir. În semn de protest, unii șoferi și-au alimentat camioanele cu 1 leu, alții cu 3 lei.
Alt protest la Pitești. Șoferii au protestat în coloană împotriva scumpirilor care nu se mai opresc
Un protest atipic a avut loc în Pitești, unde mai mulți șoferi au decis să își exprime nemulțumirea direct din trafic.
Aceștia s-au organizat într-o coloană și se deplasează pe traseul Bascov – Podul Viilor, atrăgând atenția tuturor participanților la trafic cu privire la situația grea creată de creșterea prețurilor la carburanți
Manifestanții au ales o formă vizibilă, dar pașnică de protest: mersul în coloană și folosirea repetată a claxoanelor.
Nemulțumirea principală este legată de creșterea prețurilor la carburanți, subiect care a devenit tot mai apăsător pentru șoferii din întreaga țară.
