UE adoptă noi reguli pentru pasagerii companiilor aeriene europene

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu privind drepturile pasagerilor aerieni, după 13 ani de negocieri blocate și la peste două decenii de la adoptarea actualului cadru european.
Acordul păstrează pragul de trei ore pentru compensații, menține nivelurile actuale ale despăgubirilor și obligă companiile aeriene să le spună pasagerilor, în mod clar și rapid, cum își pot cere drepturile atunci când zborurile sunt întârziate, anulate sau când li se refuză îmbarcarea.
Acordul provizoriu a fost susținut în unanimitate de delegația Parlamentului European în Comitetul de conciliere și urmează să fie confirmat de Parlament și Consiliu în termen de șase săptămâni, cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă două săptămâni. Parlamentul European intenționează să voteze textul în sesiunea plenară din iulie.
Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a spus că instituția a intrat în negocieri cu obiectivul de a găsi „o soluție echilibrată”, care să ajute consumatorii fără să creeze poveri inutile pentru industrie, afirmând că Parlamentul a reușit să păstreze pragul de trei ore pentru compensații și aceleași sume, să întărească drepturile familiilor și ale persoanelor cu dizabilități și să obțină mai multă transparență asupra prețurilor, potrivit Economistul.
Practic, pasagerii pot cere compensații după o întârziere de peste trei ore, după anularea zborului cu mai puțin de 14 zile înainte sau în cazul refuzului la îmbarcare. Pentru zborurile de până la 1.500 km, compensația va fi de 250 de euro. Pentru zborurile între 1.500 și 3.500 km, suma va fi de 400 de euro, iar pentru zborurile mai lungi va fi de 600 de euro.
Companiile aeriene vor putea reduce cu 50% compensația pentru cele mai lungi călătorii dacă pasagerilor li se oferă redirecționare către destinația finală după perturbarea zborului sau dacă întârzierea la sosire nu depășește patru ore. Operatorii vor putea refuza plata compensației în cazuri de circumstanțe extraordinare, incluse într-o listă deschisă, precum dezastre naturale, război, condiții meteorologice, pasageri indisciplinați sau greve ale aeroporturilor, serviciilor de navigație aeriană ori furnizorilor de handling la sol, mai arată sursa citată.
Una dintre schimbările cu impact practic privește informarea pasagerilor. În caz de întârziere sau anulare, companiile aeriene vor trebui să transmită electronic instrucțiuni clare despre cererea de compensație în termen de patru zile de la încheierea călătoriei. Pasagerii nu vor putea fi obligați să aibă un cont de utilizator sau să folosească o aplicație specială pentru a primi informațiile.
Pasagerii vor avea nouă luni pentru a depune cererea de compensație, iar companiile aeriene vor avea 30 de zile pentru a plăti despăgubirea sau pentru a invoca circumstanțe extraordinare, explicând de ce nu acordă compensația și indicând pașii pentru depunerea unei plângeri.
Familiile cu copii vor beneficia de protecție suplimentară. Noile reglementări garantează că un copil va fi întotdeauna așezat lângă un părinte, fără costuri suplimentare. Anterior, companiile aeriene obișnuiau să separe intenționat membrii familiilor, percepând taxe pentru locurile alăturate. Persoanele cu dizabilități și femeile însărcinate primesc o protecție specială. Aceste grupuri nu vor mai putea fi excluse din zbor în caz de suprarezervare (overbooking), o practică prin care operatorii vindeau mai multe bilete decât numărul de locuri disponibile.
Aceste schimbări sunt rezultatul unei lupte de peste un deceniu între instituțiile UE, statele membre și industria aviatică. Noile reguli promit să transforme experiența de călătorie pentru milioane de persoane din întreaga Uniune Europeană.