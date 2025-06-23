ALEXANDRU ROGOBETE, PROPUS LA SĂNĂTATE: „TAXAREA CONCEDIILOR MEDICALE VA DESCURAJA FENOMENUL CONCEDIILOR FICTIVE”

Alexandru Rogobete, propus de PSD pentru Ministerul Sănătății în Guvernul Bolojan, a anunțat luni, în timpul audierii din comisiile parlamentare, o intenție clară de a combate abuzurile legate de concediile medicale fictive. Una dintre măsurile propuse este introducerea contribuției de asigurări de sănătate (CASS) și pentru veniturile obținute în perioada concediului medical.

Rogobete a explicat că, în prezent, există situații în care venitul unui angajat aflat în concediu medical poate ajunge să fie mai mare decât într-o lună de muncă obișnuită, tocmai pentru că indemnizația de concediu nu este impozitată cu CASS. Această anomalie, susține el, încurajează abuzurile. „Venitul lunar al pacientului nu va scădea, dar nici nu va mai fi mai mare decât cel înregistrat în mod normal”, a precizat ministrul propus.

El a subliniat că măsura nu are rol coercitiv, ci preventiv, și că nu se pune problema unei „poliții a concediilor medicale”. Verificările se vor concentra pe fișele medicale și pe justificarea deciziilor luate de medici, fără a se ajunge la controlul direct al pacienților acasă.

Rogobete a punctat că România se confruntă cu un fenomen îngrijorător al concediilor medicale fictive, care afectează nu doar sistemul de sănătate, ci și echilibrul bugetar. Aplicarea CASS ar putea fi un pas important în direcția responsabilizării atât a pacienților, cât și a personalului medical.

