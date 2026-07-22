Avocatul Georgiu Coman, după ce Coldea a agresat o junalistă Realitatea Plus: Face parte din metodele de violență, de instalare a fricii

Publicat 22 iul. 2026, 18:25 Actualizat 22 iul. 2026, 18:27 Sursă Realitatea PLUS

Avocatul Giorgiu Coman condamnă ferm gestul fostului general SRI Florin Coldea, care i-a smuls telefonul jurnalistei Realitatea Plus, Alessia Păcuraru, în timp ce aceasta îl întreba despre dosarele în care este vizat și îl filma în spațiul public, pe aeroportul din Nisa.

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