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Politica· 1 min citire
Ionuț Stroe: „Nu putem comenta sondaje. Țara e în blocaj grav!”
Ionuț Stroe
Publicat22 iul. 2026, 17:53
Actualizat22 iul. 2026, 17:54
SursăRealitatea PLUS
Deputatul Ionuț Stroe îl critică dur pe președintele PNL, Ilie Bolojan, și subliniază că un partid nu se poate ghida după sondaje în contextul în care țara se află într-un blocaj guvernamental grav. Ionuț Stroe spune că PNL riscă să devină o copie a curentului progresisto-userist.
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