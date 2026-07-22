Anca Alexandrescu: „Domnul Coldea încă se visează mare șmecher în România și să știți că încă mai are influență în anumite zone”

Anca Alexandrescu a reacționat după incidentul petrecut pe aeroportul din Nisa, unde jurnalista Realitatea Plus Alessia Păcuraru a fost agresată de fostul general SRI Florian Coldea, după ce a încercat să îi adreseze întrebări și să îl filmeze.
În cadrul unei intervenții la Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu a afirmat că și ea a avut o experiență asemănătoare cu Florian Coldea, într-un aeroport din Dubai.
„Același lucru am trăit și eu cu Florian Coldea în aeroportul din Dubai. Vă aduceți aminte că atunci el a venit la mine și s-a luat de mine, l-am filmat în acel moment.
Mă distrează pentru că vorbeam cu Alesia la recepția de la Ambasada Franței, îmi spunea Alessia că și-ar fi dorit să-l întâlnească pe decoratul domn Coldea la Ambasada Franței, dar n-a fost să fie. Uite că l-a întâlnit totuși în aeroportul din Nisa.
„Coldea are în continuare un rol important în zona politică”
”Pe mine nu mă miră, iar tupeul lui Coldea confirmă faptul că el în continuare vrea să fie o piesă de rezistență în România și știu foarte clar și am informații în sensul că, în ceea ce se întâmplă în zona politică în această perioadă, Coldea are un rol extrem de important și anume în spatele lui Ilie Bolojan. El este conectat la gașca din spatele lui Bolojan cu Kovesi și cu gașca de la Chișinău, cu doamna Maia Sandu. Mai sunt niște personaje politice expirate pe care le scoate domnul Coldea din când în când să mai dea câte un mesaj împotriva PSD-ului și împotriva altor jucători politici de pe piață.
Domnul Coldea încă se visează, după cum vedem din dialogul pe care îl are cu Alesia, mare șmecher în România și să știți că încă mai are influență în anumite zone. Da, eu sper ca autoritățile să ia măsuri împotriva acestei agresiuni pentru că este inadmisibil ca un asemenea personaj să-i smulgă telefonul din mână, până la urmă era un spațiu public, Alesia este jurnalist și eu am făcut fix același lucru în aeroport, l-am filmat și l-am interogat pentru că dânsul nu ne răspunde nici la telefon, nici la întrebări în scris.
Am văzut că-i spune Alessiei să-i trimită întrebări în scris. Păi nu ne-a răspuns niciodată, nu a dat niciodată un punct de vedere. Așa că, fiind un personaj care are și un dosar în instanță, este o chestiune de interes public să obținem de la el cât mai multe informații.
Modul cum s-a comportat definește de fapt cine este Coldea și ceea ce a reprezentat el în România și ceea ce își dorește să reprezinte în continuare. Un personaj care a luat statul pe persoană fizică.”
„Este o bătălie pe viață și pe moarte pentru a-l ține în funcție pe Bolojan”
„Nu știu dacă l-au lăsat nervii. Cred că acum, fiind o bătălie pe viață și pe moarte pentru a-l ține în funcție pe Bolojan, cred că este deranjat de orice atac care vine asupra domniei sale și ar dori să rămână în tenebrele culiselor puterii, în așa fel încât să nu iasă la suprafață ceea ce face și cu ce se ocupă.
Pentru că dincolo de dosarul penal despre care vorbeam, dânsul în continuare se ocupă cu aranjamente politice și speră să se reîntoarcă la putere. De aici și disperarea useriștilor și a lui Bolojan de a ataca cu disperare justiția și de a încerca să pună mâna și să reclame România, vezi, în continuare, la Comisia Europeană, sunt disperați.
Aceleași practici, exact ce s-a întâmplat în perioada de glorie a statului paralel al binomului. Ei sunt în acest moment într-o stare de disperare să nu cumva să piardă intrarea și puterea pe care o au prin ținerea lui Bolojan la Palatul Victoria. Să nu uităm faptul că s-a vorbit încă de la începuturile USR-ului că în spatele acestui partid se află chiar Florian Coldea.”
„Am informații că scoate personaje politice și este implicat în mai multe acțiuni”
”El în continuare trage frâiele și în spatele puterii. Este o disperare foarte mare, pentru că ușor-ușor lucrurile se vor așeza și se va găsi o soluție ca să scape România de această boală useristo-globalistă soroșistă în frunte cu Ilie Bolojan. Sunt foarte mulți care nu-și doresc acest lucru. Își doresc ca România să rămână în mâinile acestor personaje, care mai au de rezolvat niște probleme pentru Bruxelles, pentru Berlin și pentru Franța și pentru alte zone.
Pentru că este foarte clar că aceste interese sunt susținute din afara țării. S-a văzut, am arătat, se execută ordinele venite din afara țării. Iar domnul Coldea, știm foarte clar că este unul dintre cei care a fost decorat alături de doamna Kovesi și de mai multe ambasade de la București.
Am informații că domnul Coldea scoate tot felul de personaje politice răsuflate, reșapate, să atace în stânga și în dreapta, este cumva amestecat și în povestea aceasta cu atacurile la anumite instituții, atacurile cibernetice la anumite instituții ale statului. Lucrurile se leagă, au ieșit informații în ultima perioadă cum că firmele care au fost responsabile pentru întreținerea acestor site-uri din infrastructura critică a instituțiilor statului român sunt undeva în siajul domnului Florian Coldea. Voi discuta cu siguranță în această seară despre acest subiect. Și Alessia va fi în platou la ora 22 să discutăm împreună și să ne povestească despre ce s-a întâmplat.”