Sorin Grindeanu, față în față cu Anca Alexandrescu: "Butonul" echipei Boloja este în afara țării - LIVE TEXT

Liderul PSD Sorin Grindeanu se află în platoul emisiunii Culisele Statului Paralel, față în față cu Anca Alexandrescu. Ce plan secret au cu adevărat Ilie Bolojan și USR, cum vor să rămână conectați la putere?
Principalele declaratii:
Noi am decis să ieșim din guvern pe baza unei analize interne care a durat câteva luni. Am avut un vot la care au participat circa 5.000 de colegi și cam 98% au spus să ieșim. Probabil — de fapt sunt sigur — trebuia să facem acest lucru mai devreme.
De ce s-au blocat demersurile pentru formarea unui nou guvern
Noi am votat acea moțiune împreună cu cei de la AUR și cu celălalt grup care s-a alăturat. Sondajele arătau că peste 80% dintre români consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită.Și atunci am luat această decizie bună pentru România.
Lucrurile s-au oprit la jumătate: avem un guvern demis cu un număr record de voturi, 281, și nu avem un guvern. Eu sper ca în săptămânile viitoare să se găsească o soluție stabilă pentru numirea unui guvern, pentru că, în continuare. Bolojan este acolo, USR este acolo, mă feresc să pun PNL în aceeași zonă pentru că acum este acaparat de această gașcă a lui Bolojan, care este USR.
Pe acești oameni nu-i interesează soarta României, ci să rămână pe acele scaune și să împartă contracte, să încerce să privatizeze companiile statului român, să împartă banii pe SAFE, pentru că acest lucru îl pot face în continuare, chiar dacă au puteri limitate.
Despre colaborarea cu AUR
Sunt lucruri care ne despart. Dați-mi voie să explic acest lucru. Evident că ne apropie lucrurile care țin de patriotism economic și asta e foarte important. Dacă vreți, e mai important decât orice. Asta cu România este esențial. E mai important decât orice altceva.
Dar, în același timp, sunt lucruri care țin de o anumită incertitudine pe care anumiți lideri ai AUR au lăsat-o în această perioadă. Nicio secundă nu m-ați auzit pe mine să spun ceva despre alegătorii AUR, decât ceea ce vă spun și acum: că îi respect, că e dreptul lor să voteze, că e un lucru care ține de democrație să îți pui încrederea în cineva, că în momentul în care ți-ai făcut această alegere, evident că îți dorești ca partidul respectiv să fie la guvernare.
Fără a personaliza, și v-aș ruga să-mi lăsați această opțiune, există anumite lucruri care țin de lipsa de încredere în anumiți lideri ai AUR — și nu neapărat mă refer la șeful partidului — și există anumite lucruri care țin, de exemplu, de o anumită clarificare pe care unii lideri ai AUR n-au făcut-o la modul tranșant. De exemplu, legate de sancțiunile împotriva Rusiei, care știți că sunt lucruri pe care nu doar Uniunea Europeană, ci și Statele Unite, NATO și toți ceilalți le-au susținut ferm. Aici există anumite lucruri pe care eu cred că e de datoria lor să le clarifice.
"M-am dovedit naiv din acest punct de vedere"
Alți reprezentanți AUR nu au pus condiții să obțină ceva în schimb pentru voturi. Mi s-a părut că este rezonabil ce face AUR: înceta această perioadă de instabilitate, iar dacă lucrurile nu mergeau bine în Parlament, ele puteau fi rezolvate în plen.
În acea perioadă nu s-au cerut de către AUR lucruri care țin de guvernare. Am înțeles responsabilitatea de care părea să dea dovadă AUR în a avea un guvern stabil și de a scăpa de gașca Bolojan, iar dacă lucrurile mergeau în direcția greșită, puteau fi sancționate în plen.
M-am dovedit naiv din acest punct de vedere și a părut că anumite angajamente se schimbă de la o întâlnire la alta.”
Am urât faptul că, de exemplu, s-au dat public anumite discuții private care au avut loc.
A. Alexandrescu: Vă referiți la declarația domnului George Simion că a fost sunat de un consilier prezidențial?
Asta-i treaba lui și că, mă rog, au mai fost întâlniri dintr-o parte sau alta, atâta timp cât toți cei care au fost la acele întâlniri nu-și dau acceptul, e dificil să mă apuc eu să spun. Dar fiindcă nu vreau să las semne de întrebare, evident că mi s-a părut normal să existe aceste discuții atunci. Eu n-am fost la nicio discuție la Vila Lac cu Mohammad Murad și așa mai departe și asta este o minciună. Ca multe altele.
Dar, având în vedere că am avut acel demers împreună de a da jos guvernul Bolojan și bine am făcut și pe USR și pe toți ceilalți, m-am gândit că lucrurile nu pot să rămână la jumătatea drumului și că printr-o inacțiune a AUR-ului rămânem în continuare așa cum e și acum. Bolojan și USR-ul rămân în funcție, fiindcă faptul că au ieșit din sală atunci, indirect a dus la rămânerea în funcție a lui Bolojan și a celorlalți.
I s-a oferit sau nu AUR președinția Senatului?
A fost o discuție legată de Senat, evident. Dar am avut senzația că nu există un interes deosebit din partea AUR de a avea acest lucru, fără să angajez că PSD-ul ar face așa ceva. A fost pur și simplu o discuție fără a se duce până la capăt cu acest lucru. Eu n-am angajat PSD-ul într-o asemenea acțiune.
Având mai ales impresia că pare că nu-și dorea, părea că nu-și dorea AUR președinția Senatului. Deci s-a discutat, dar AUR-ul nu și-a dorit. Așa am avut senzația.
A. Alexandrescu: Dar atunci de ce au mai stat la masă?
O întrebare bună pe care nu trebuie să mi-o adresați mie. Adresați-i-o celorlalți.
A. Alexandrescu: Dar atunci, dacă nu-și doreau președinția Senatului, au cerut alte lucruri? Pentru că astăzi domnul Simion a spus că va spus la întâlniri cu domnul Veștea, a spus că de ce nu-l puneți la Ministerul Economiei, de exemplu, pe domnul Murad?
E prima oară (când aud - N.R.). Scuzați. Dar de fiecare dată pare că auzim altceva.
Dar ceilalți? Nu. Deci n-au pus condiția să dea voturile în schimbul intrării la guvernare. Nu. Nici să aibă prim-ministru. Nu. Păi și atunci nu înțeleg schimbul. Adică de ce ar fi dat voturile dacă n-au cerut nimic? Tocmai fiindcă România are nevoie și am apreciat responsabilitatea sau mă gândeam că e responsabil ceea ce face AUR, și anume încheiem acea perioadă de incertitudine, avem un guvern stabil. Oricum lucrurile în Parlament, dacă nu mergeau în direcția corectă, tot, dacă vreți, într-o proporție mare stăteau la mâna AUR, într-o viitoare moțiune de cenzură și ar fi putut fi corectate. Și astea erau argumente foarte bune, dar puteam să trecem în această etapă.