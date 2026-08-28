Ce i-a promis Putin lui Trump? Adevărul despre un posibil atac asupra NATO

Publicat 28 aug. 2026, 09:29 Sursă Realitatea.Net

După convorbirile directe cu Vladimir Putin, Donald Trump exclude categoric un scenariu de agresiune rusească împotriva teritoriului NATO. Liderul american a catalogat drept false zvonurile despre o deplasare a directorului CIA la Moscova pentru a stopa un eventual atac.

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