Cristina Trăilă, urmărită penal de DNA. Ce spune Ilie Bolojan despre menținerea ei în Guvern

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 aug. 2026, 21:47

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat marți, 25 august 2026, că se va întâlni miercuri cu Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, după ce DNA a început urmărirea penală împotriva acesteia într-un dosar de corupție.

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