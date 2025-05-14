DANIEL CIORNEI:”AM VOTAT PENTRU CEI CARE SERVESC ROMÂNIA ÎN UNIFORMĂ.MILITARII ȘI POLIȚIȘTII MERITĂ RESPECT,NU UMILINȚĂ”

Deputatul de Maramureș,Daniel Ciornei,a votat în Comisia pentru apărare,ordine publică și siguranță natională pentru adoptarea Proiectului de Lege PL-x nr.88/2025.Proiectul vizează o serie de măsuri esențiale pentru personalul din apărare,ordine publică,dar și pentru finalizarea investițiilor strategice din PNRR

”Am votat pentru cei care servesc România în uniformă.Pentru cei care nu au voie să se plângă,dar care duc în spate greul statului.Este datoria noastră,a celor din Parlament,să nu mai tratăm cu indiferență munca militarilor,polițiștilor,salvatorilor montani,angajaților din penitenciare și din toate structurile operative.Acești oameni trebuie platiți cinstit pentru munca suplimentară pe care o fac,nu împinsi spre epuizare și umilintă birocratică” a declarat deputatul de AUR Maramures Daniel Ciornei.

Prin modificările aperobate,se permite plata orelor suplimentare acolo unde nu este posibilă compensarea cu timp liber,în condițiile unei activitați din ce în ce mai solicitante pentru structuriile de ordine si siguranță piblică.Totodată proiectul prevede excepții de la blocajele bugetare pentru domenii esențiale- sănătate,educație timpurie și infrastructură strategică.

”România reală nu mai are nevoie de promisiuni,ci de decizii concrete.De prea mulți ani,oamenii din sistem au fost tratați ca o povară,nu ca un pilon al statului.Noi,în AUR,știm foarte clar cine sunt cei care țin România in picioare:nu sunt cei care stau în birouri,ci cei care lucrează pe teren,zi și noapte” a mai adugat deputatul.