Atuul secret al Iranului și ultimatumul lui Trump: „Reluăm bombardamentele

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran se intensifică din nou, cu doar o zi înainte de expirarea armistițiului. Donald Trump a transmis un avertisment clar, sugerând că atacurile ar putea fi reluate dacă negocierile nu avansează.

„Vom începe din nou bombardamentele dacă nu există progres”, a declarat liderul american, ridicând miza într-un moment deja fragil din punct de vedere diplomatic.

De cealaltă parte, oficialii de la Teheran susțin că dețin resurse strategice importante, pe care nu le-au folosit până acum în conflict. Aceste „atuuri”, despre care nu au oferit detalii, sunt prezentate ca fiind chiar mai eficiente decât o armă nucleară.

În paralel, o nouă rundă de negocieri programată la Islamabad este în incertitudine. Delegația americană, condusă de vicepreședintele JD Vance, este pregătită să părăsească zona, în timp ce partea iraniană nu a confirmat participarea.

Situația din teren rămâne tensionată. Potrivit armatei americane, zeci de nave care aveau legătură cu porturile iraniene au fost întoarse din drum în urma instituirii unei blocade militare.

În același timp, Comandamentul Central al SUA a publicat imagini cu interceptarea unei nave iraniene, identificată ca Touska. Nava, plecată din China la finalul lunii martie, ar fi ignorat somațiile timp de mai multe ore înainte de a fi oprită în forță și abordată de militari americani.

Autoritățile iraniene au condamnat intervenția, calificând-o drept ilegală și cerând eliberarea imediată a echipajului.

În acest context tensionat, perspectiva reluării conflictului rămâne una reală, în lipsa unui progres diplomatic rapid.