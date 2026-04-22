Caz șocant în Constanța. Profesor de 67 de ani, reţinut după a întreţinut relaţii sexuale cu o elevă de 16 ani

Un profesor în vârstă de 67 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Constanţa, fiind acuzat că a întreţinut relaţii sexuale cu o minoră de 16 ani. Atrocitățile au început în anul 2024, când fata avea 14 ani şi era eleva bărbatului, dar au continuat şi după ce ea a intrat la liceu.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa a anunţat miercuri, că un bărbat de 67 de ani este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de viol săvârşit asupra unui minor.

”Cercetările au fost demarate în urma sesizării din oficiu a poliţiştilor, iar din datele administrate în cauză a reieşit faptul că, în perioada 2024 – martie 2026, bărbatul, profitând de starea de vulnerabilitate a victimei, de 16 ani, ar fi întreţinut raporturi sexuale cu aceasta în repetate rânduri”, au afirmat poliţiştii.

Individul a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, pentru luarea unei măsuri preventive.

Advertising

Surse din anchetă spun că faptele au început atunci când fata avea 14 ani şi era eleva profesorului la în ciclul gimnazial, dar au continuat şi după ce ea a intrat la liceu.

Potrivit lor, bărbatul este profesor de istorie şi geografie la Cernavodă.