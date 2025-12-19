Advertising
Politica· 2 min citire
Eșec total pentru Nicușor Dan: doar câțiva magistrați și-au arătat disponibilitatea de a merge la Cotroceni
Eșec total pentru Nicușor Dan: doar câțiva magistrați și-au arătat disponibilitatea de a merge la Cotroceni
Doar câțiva magistrați și-au arătat disponibilitatea de a merge la Cotroceni dintr-o listă de sute de persoane, și de a vorbi cu șeful statului despre problemele din justiție
Citește și
- 12:14Ilie Bolojan, reacție după a treia dronă căzută în România în trei zile: „Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian”
- 20:24Profesorul Adrian Mitroi critică legea salarizării: „Nu este construită pe baza performanțelor”
- 09:23Ana Maria Păcuraru, după a doua dronă doborâtă în numai două zile în România: „Radu Miruță confirmă oficial!”
- 09:13Daniel Udrescu: Reforma administrativă pe care România o așteaptă de 36 de ani
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News