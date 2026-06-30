Parlamentul a adoptat proiectul AUR prin care anul 2026 este declarat „Anul Statelor Unite ale Americii în România”

Parlamentul României a adoptat astăzi proiectul de lege inițiat de Alianța pentru Unirea Românilor prin care anul 2026 este declarat „Anul Statelor Unite ale Americii în România”, o inițiativă menită să consolideze parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii și să promoveze valorile libertății, democrației și cooperării dintre cele două state.
Legea prevede organizarea, pe parcursul anului 2026, a unor conferințe și dezbateri publice, evenimente culturale, academice și educaționale, acțiuni de diplomație publică și alte activități dedicate dezvoltării relațiilor româno-americane. De asemenea, autoritățile administrației publice centrale și locale vor putea sprijini organizarea acestor evenimente din punct de vedere logistic și material.
Totodată, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune vor putea rezerva, la cerere, în limita a 1% din timpul de emisie, spațiu pentru materiale dedicate Anului Statelor Unite ale Americii în România.
Prin adoptarea acestui proiect de lege, AUR reconfirmă importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii și susține dezvoltarea unor inițiative care contribuie la întărirea relației bilaterale și la promovarea valorilor democratice comune.
The Romanian Parliament Adopts AUR-Initiated Bill Declaring 2026 the “Year of the United States of America in Romania”
Today, the Romanian Parliament adopted the bill initiated by the Alliance for the Union of Romanians (AUR) declaring 2026 the “Year of the United States of America in Romania.” The initiative aims to strengthen the Strategic Partnership between Romania and the United States and to promote the shared values of freedom, democracy, and cooperation between the two nations.
The law provides for the organization throughout 2026 of conferences and public debates, cultural, academic, and educational events, public diplomacy initiatives, and other activities dedicated to fostering Romanian-American relations. It also allows central and local public authorities to provide logistical and material support for these events.
In addition, the Romanian Public Radio Broadcasting Company and the Romanian Public Television Company may, upon request and within a limit of up to 1% of their broadcasting time, allocate airtime for content dedicated to the Year of the United States of America in Romania.
With the adoption of this legislation, AUR reaffirms the importance of the Strategic Partnership with the United States and supports initiatives that strengthen bilateral relations and promote the democratic values shared by both nations.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026