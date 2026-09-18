Gabriel Oprea anunță rebrandingul UNPR: partidul devine PPMP

Fostul partid UNPR se transformă în PPMP – Partidul Pentru Patrie, Militari și Polițiști, potrivit unui comunicat de presă transmis de generalul (r) Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor activi, în rezervă, în retragere și al familiilor lor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și președinte al noii formațiuni, conform umpmv.eu.
Potrivit conducerii partidului, denumirea PPMP reunește două componente simbolice. „Pentru Patrie” este descris ca reprezentând „toți cetățenii români patrioți care cred în România, în interesul național și în respectul față de valorile fundamentale ale țării”, în timp ce „Militari și Polițiști” este prezentat ca simbolizând „respect și reprezentare pentru marea familie a militarilor și polițiștilor – activi, în limitele prevăzute de lege, în rezervă și în retragere – precum și pentru familiile lor”.
Comunicatul precizează că PPMP „își asumă continuitatea fostului UNPR” și își propune să pună în centrul proiectului politic patriotismul, stabilitatea, securitatea națională și respectul față de cei care au servit sau servesc în prezent România.
Motto-ul partidului și mesajul lui Gabriel Oprea
Formațiunea își definește identitatea prin sintagma „Dumnezeu • Patrie • Familie • Onoare”, valori pe care comunicatul le asociază direct cu proiectul politic al PPMP. Mesajul transmis de Gabriel Oprea rezumă orientarea partidului astfel: „PPMP – pentru Patrie, pentru cei care o apără, pentru familiile lor și pentru toți românii patrioți”.
Documentul este semnat de generalul (r) Gabriel Oprea, în dubla sa calitate de președinte al UMPMV „Mihai Viteazul” și președinte al Partidului Pentru Patrie, Militari, Polițiști (PPMP, fost UNPR).
Redăm mai jos comunicatul integral
PPMP (fost UNPR) – PARTIDUL PENTRU PATRIE, MILITARI ȘI POLIȚIȘTI – UN PARTID PENTRU ROMÂNIA
PPMP continuă valorile și tradiția fostului UNPR și construiește un proiect politic deschis societății românești.
„Pentru Patrie” înseamnă toți cetățenii români patrioți care cred în România, în interesul național și în respectul față de valorile fundamentale ale țării.
„Militari și Polițiști” înseamnă respect și reprezentare pentru marea familie a militarilor și polițiștilor – activi, în limitele prevăzute de lege, în rezervă și în retragere – precum și pentru familiile lor.
PPMP își asumă continuitatea fostului UNPR și pune în centrul proiectului său patriotismul, stabilitatea, securitatea națională și respectul pentru cei care au servit și servesc România.
PPMP – pentru Patrie, pentru cei care o apără, pentru familiile lor și pentru toți românii patrioți.
Dumnezeu • Patrie • Familie • Onoare
General(r) Gabriel Oprea
Președintele Uniunii Militarilor si Politistilor activi, in rezerva, in retragere si familiile lor "Mihai Viteazul" (UMPMV)
Președintele Partidului Pentru Patrie, Militari, Politisti (PPMP, fost UNPR)
Sursă: umpmv.eu