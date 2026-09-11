Sprijin militar masiv pentru Ucraina: 6,1 miliarde de euro de la UE pentru arme și apărare antiaeriană

Uniunea Europeană a aprobat o nouă finanțare de 6,1 miliarde de euro pentru apărarea Ucrainei, bani care pot fi folosiți inclusiv pentru achiziționarea unor interceptoare Patriot.
Decizia vine într-un moment în care Rusia își intensifică atacurile aeriene, iar Kievul are nevoie urgentă de sisteme capabile să oprească rachetele balistice.
Banii pot fi folosiți pentru rachete Patriot
Finanțarea face parte din împrumutul european de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei pentru perioada 2026-2027. Suma aprobată este destinată achiziției de sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă, rachete, muniție și radare.
O parte dintre fonduri poate fi folosită pentru cumpărarea unor interceptoare Patriot produse în Statele Unite. Pentru Ucraina, acestea sunt esențiale în apărarea împotriva rachetelor balistice rusești.
Comisia Europeană a aprobat și derogările necesare pentru ca Ucraina să poată cumpăra anumite produse militare din afara Uniunii Europene atunci când acestea nu pot fi livrate suficient de rapid de industria europeană.
Kievul are nevoie urgentă de apărare antiaeriană
Decizia europeană vine după o intensificare a atacurilor rusești cu drone și rachete. Numai în luna iulie au fost înregistrate sute de atacuri cu rachete asupra Ucrainei.
În paralel, Germania a anunțat că va trimite urgent noi rachete interceptoare PAC-2 pentru sistemele Patriot ale Ucrainei, avertizând că Rusia ar putea intensifica atacurile asupra infrastructurii energetice și economice în apropierea iernii.
Problema este că există o penurie internațională de interceptoare Patriot, iar Ucraina nu poate primi imediat toate sistemele și rachetele de care are nevoie.
Sprijinul european ajunge la zeci de miliarde de euro
Din împrumutul european de 90 de miliarde de euro, aproximativ 60 de miliarde sunt destinate sprijinului pentru apărare, iar 30 de miliarde pentru sprijin bugetar.
Noua finanțare de 6,1 miliarde de euro se adaugă altor fonduri aprobate deja pentru consolidarea capacității militare a Ucrainei. Banii sunt legați de achiziții concrete și sunt eliberați pe baza contractelor încheiate pentru produsele de apărare aprobate.
Pentru Kiev, prioritatea rămâne consolidarea apărării antiaeriene înaintea sezonului rece, când infrastructura energetică este din nou expusă unor atacuri rusești de amploare.