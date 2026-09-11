Generalul care a coordonat Parada de 1 Decembrie, găsit împușcat, într-un imobil din Prahova: ce spune Poliția

Este anchetă de proporții după ce generalul maior în rezervă cu doua stele, Dorin Ioniță, a fost găsit împușcat în cap vineri dimineață. Din primele informații, anchetatorii iau în calcul sinuciderea. Trupul neînsufleți a fost găsit de o rudă într-o casă aflată în construcție din Prahova. Soția lui Dorin Ioniță a fost cea care a alertat autoritățile după ce nu a mai putut lua legătura cu acesta. Mai mult, se pare că acesta avea o relație extraconjugală. Atenție urmează informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
SURSE: Anchetatorii iau în calcul sinuciderea
UPDATE - Descoperirea șocantă a fost făcută de o rudă a generalului. Femeia i-a găsit trupul fără viață într-o casă aflată în construcție într-o comună din județul Prahova și a găsit și arma lângă el. Totul după ce soția acestuia alertase deja autoritățile după ce nu mai reușea să ia legătura cu soțul său care plecase de acasă cu o armă după el.
Din primele date, generalul în vârstă de 61 de ani ar fi avut o relație extraconjugală cu o femeie de 46 de ani și avea ordin de protecție după ce noaptea trecută ar fi agresat-o fizic.
Din primele date, Dorin Ioniță deținea în mod legal arma cu care s-ar fi împușcat în cap. Arma va fi supusă expertizării, iar anchetatorii analizează urmele din imobil, apelurile și ultimele contacte ale generalului.
Dorin Ioniță a ocupat funcția de comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite, structură importantă a Armatei Române. De-a lungul carierei, a participat la coordonarea unor operațiuni și exerciții militare și a avut atribuții inclusiv în organizarea Paradei Militare Naționale.
Decretul privind trecerea în rezervă a generalului-locotenent cu trei stele Ioniță Dorin din Ministerul Apărării Naționale a fost la data de 31 iulie 2023, semnat de fostul președinte al României, Klaus Iohannis.
Ancheta este în desfășurare, iar împrejurările exacte ale morții urmează să fie stabilite de autorități.
General găsit împușcat în cap, cu o armă lângă el
ȘTIREA INIȚIALĂ
Dorin Ioniță, fost comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite, a fost găsit mort, vineri dimineață, într-un imobil din localitatea Păulești, județul Prahova. Acesta prezenta o plagă provocată prin împușcare la nivelul capului, iar lângă trupul său a fost descoperit un pistol. Din primele informații, arma era deținută legal de acesta.
Autoritățile au fost alertate chiar de soția generalului, după ce aceasta nu ar mai fi reușit să ia legătura cu el. Femeia le-a povestit oamenilor legii că bărbatul a plecat noaptea de acasă cu o armă de vânătoare.
Echipajele ajunse la fața locului au găsit victima fără semne vitale. În apropierea sa se afla pistolul.
"La data de 10 septembrie a.c., în jurul orei 20:17, polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de către un bărbat.
Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului și au efectuat verificări, iar în urma completării formularului de evaluare a riscului a fost stabilit un risc iminent pentru victimă, respectiv o femeie de 46 de ani.
În acest context, a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile, prin care au fost dispuse măsurile legale pentru protejarea persoanei vătămate, inclusiv obligația bărbatului de a păstra o distanță minimă de 200 de metri, față de aceasta.
În cursul nopții, în jurul orei 01:24, polițiștii au fost sesizați de o altă femeie de 60 de ani, care a relatat faptul că soțul său, cunoscut ca deținător legal de armă, ar fi plecat de la domiciliu având asupra sa un pistol.
Polițiștii au dispus de îndată măsuri pentru identificarea și localizarea bărbatului, precum și pentru prevenirea oricărui pericol la adresa acestuia sau a altor persoane.
În dimineața acestei zile, Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a fost informat cu privire la faptul că persoana de 61 de ani a fost găsită decedată de către o rudă, într-un imobil dintr-o comună, din județul Prahova.
Cercetările sunt desfășurate de polițiști, sub supravegherea unui unității de parchet competente, pentru stabilirea pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor în care a avut loc evenimentul", au transmis vineri reprezentanții IPJ Ilfov.
Cine a fost generalul Dorin Ioniță
Generalul-locotenent Dorin Ioniță a ocupat funcția de comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite, structură responsabilă de conducerea și coordonarea operațiilor întrunite ale Armatei Române. În 2018, el a participat la Parada Militară de 1 Decembrie, unde a defilat călare, în uniformă de cavalerie inspirată de cea purtată de militarii români în 1918.
În decembrie 2021, Dorin Ioniță a fost comandantul Paradei Militare Naționale de la Arcul de Triumf, potrivit Radio România Actualități. În noiembrie 2022, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care generalul-maior Ioniță Ion Dorin a fost înaintat la gradul de general-locotenent cu trei stele.
Dorin Ioniță a trecut în rezervă la data de 31 iulie 2023, printr-un decret prezidențial.