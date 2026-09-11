Mohammed bin Salman i-a cerut de două ori lui Trump să atace rebelii Houthi. Președintele SUA a refuzat

Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, l-ar fi sunat de două ori pe Donald Trump pentru a-i cere Statelor Unite să lanseze atacuri împotriva rebelilor Houthi din Yemen.
Potrivit unor oficiali americani, președintele SUA a respins de fiecare dată solicitarea și nu intenționează, în acest moment, să implice direct armata americană în conflictul din Yemen.
Trump nu vrea un nou front militar
Cele două convorbiri ar fi avut loc joi, în contextul în care situația din Yemen s-a deteriorat rapid, iar rebelii Houthi, susținuți de Iran, au avansat spre strâmtoarea Bab al-Mandab, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial.
Administrația de la Washington își intensifică sprijinul pentru Arabia Saudită, însă încearcă să evite o intervenție militară directă împotriva Houthi.
Potrivit oficialilor americani, strategia lui Trump este ca forțele SUA să rămână concentrate asupra Iranului și asupra protejării strâmtorii Ormuz, fără deschiderea unui nou teatru de operațiuni în Yemen.
Arabia Saudită se teme pentru ruta comercială din Marea Roșie
Solicitările lui Mohammed bin Salman vin după ce rebelii Houthi au făcut noi progrese pe coasta Mării Roșii. Controlul asupra zonei Bab al-Mandab ar putea permite grupării să amenințe una dintre principalele rute maritime dintre Asia și Europa.
Pentru Arabia Saudită, situația este cu atât mai importantă cu cât această rută a devenit esențială pentru transporturile de petrol după restricționarea traficului prin strâmtoarea Ormuz.
Riadul încearcă să obțină sprijin internațional pentru protejarea transporturilor maritime și a cerut Washingtonului o implicare militară mai directă.
SUA își sprijină aliatul fără să intervină direct
Amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA, s-a deplasat în Arabia Saudită pentru discuții urgente privind coordonarea acțiunilor împotriva amenințărilor din regiune.
Americanii oferă sprijin și informații pentru identificarea țintelor Houthi, însă administrația Trump nu intenționează deocamdată să ordone lovituri directe.
Decizia vine într-un moment în care tensiunile din Orientul Mijlociu sunt în creștere, iar orice intervenție americană împotriva Houthi ar putea extinde conflictul și ar crea un nou front militar pentru Statele Unite.