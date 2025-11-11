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Politica· 1 min citire
Gheorghe Piperea demontează declarațiile lui Claudiu Târziu: „Nu mi-am propus să candidez la Primăria Generală”
Gheorghe Piperea demontează declarațiile lui Claudiu Târziu: „Nu mi-am propus să candidez la Primăria Generală”
Europarlamentarul AUR, a răspuns într-o conferință de presă, afirmațiilor făcute de Claudiu Târziu, conform cărora Piperea și-ar fi dorit să candideze la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei
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