Politica· 1 min citire

Manuela Hărăbor: „Eu nu găsesc decât un singur nume care poate să ne reprezinte: Anca Alexandrescu”

Manuela Hărăbor: „Eu nu găsesc decât un singur nume care poate să ne reprezinte: Anca Alexandrescu”

Manuela Hărăbor: „Eu nu găsesc decât un singur nume care poate să ne reprezinte: Anca Alexandrescu”

Realitatea de Maramures
Scris de Realitatea de Maramures Publicat: 4 dec. 2025, 16:16

Actrița Manuela Hărăbor, una dintre figurile emblematice ale cinematografiei românești, și-a anunțat susținerea pentru Anca Alexandrescu.

Actrița Manuela Hărăbor, una dintre figurile emblematice ale cinematografiei românești, și-a anunțat susținerea pentru Anca Alexandrescu în competiția pentru Primăria Capitalei.

„Eu nu găsesc decât un singur nume care poate să ne reprezinte: Anca Alexandrescu. E timpul să facem dreptate în București”, a declarat Manuela Hărăbor, subliniind necesitatea unei schimbări autentice în administrația Capitalei.

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