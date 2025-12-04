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Politica· 1 min citire
Manuela Hărăbor: „Eu nu găsesc decât un singur nume care poate să ne reprezinte: Anca Alexandrescu”
Manuela Hărăbor: „Eu nu găsesc decât un singur nume care poate să ne reprezinte: Anca Alexandrescu”
Actrița Manuela Hărăbor, una dintre figurile emblematice ale cinematografiei românești, și-a anunțat susținerea pentru Anca Alexandrescu.
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