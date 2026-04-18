Motreanu: Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliție cu acest partid

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a declarat vineri că, în cazul în care PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliție cu acest partid, menționând că liberalii susțin stabilitatea guvernamentală și Guvernul Ilie Bolojan și vor acționa pentru buna guvernare și stabilitate.

'PSD vrea să schimbe premierul. Ilie Bolojan vrea să schimbe lucrurile care nu merg în România. Diferența este de direcție. Când Bolojan a început să taie privilegiile și să reducă risipa, reacția PSD a fost previzibilă: nu soluții, nu reforme - ci amenințarea unei crize politice', a scris Motreanu pe pagina sa de Facebook.



El a susținut că 'pentru PSD bugetul e o conductă de bani publici', menționând că, atunci când aceasta începe să fie închisă, 'apare panica'.



'E mai ușor să creezi o criză și mult mai greu este să guvernezi o țară în momente complicate. PSD este la guvernare, dar joacă rolul opoziției: critică, blochează, amână - apoi dă vina pe alții. Ani la rând, liderii PSD au fost 'experți' în amânarea reformelor din administrație, din companiile de stat sau a celor privind reducerea cheltuielilor publice. Astăzi, când cineva încearcă să le facă, devin brusc deranjați. Nu e o surpriză. Reformele nu sunt niciodată confortabile pentru PSD. Guvernarea nu este un exercițiu de popularitate. Știm că, dacă faci ceea ce este corect, vei fi contestat. Asta nu înseamnă că trebuie să te oprești. Responsabilitatea nu este opțională', a mai scris Dan Motreanu.



Potrivit acestuia, România intră într-o perioadă dificilă: deficit mare, costuri de finanțare în creștere, nevoia urgentă de reforme și de atragere a fondurilor europene.



'În loc de stabilitate, PSD provoacă o criză. E ca și cum, în mijlocul unei furtuni, cineva ar decide să găurească barca și apoi ar pretinde că vine să o salveze. Cei care creează instabilitate nu pot pretinde că apără stabilitatea. Nu poți provoca o criză și apoi să te prezinți ca soluție. Leadership-ul nu înseamnă să fugi când devine greu. Premierul Bolojan a spus clar: nu își va da demisia și va acționa responsabil. Întrebarea reală este: ce face PSD? Nicio explicație. Nicio soluție. Doar presiune', a mai arătat secretarul general al PNL.



El a subliniat că, dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliție cu PSD.



'Luni, PSD declanșează criza politică cu consecințe economice pentru fiecare român. Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliție cu PSD. PNL susține stabilitatea guvernamentală și Guvernul Ilie Bolojan. PNL va acționa pentru buna guvernare și stabilitate', a punctat Dan Motreanu.