Negocieri decisive pentru Guvernul Tomac: Lista finală de miniștri, anunțată miercuri, iar joi sau vineri va fi depusă în Parlament, alături de programul de guvernare

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a anunțat marți că se află în grafic cu formarea noului Executiv și că va prezenta public lista finală a miniștrilor în cursul zilei de miercuri.

Surse politice confirmă că Eugen Tomac se află pe cale să închidă ultimele portofolii ministeriale rămase în discuție, urmând ca joi sau cel târziu vineri să depună oficial la Parlament lista finală de miniștri și programul de guvernare.

Deși Tomac spera inițial să prezinte echipa în cursul zilei de miercuri, ultimele ajustări de pe axa Finanțe - MIPE au decalat ușor calendarul. Cu toate acestea, premierul desemnat se declară în grafic și mizează pe un cabinet bine definit care să obțină rapid votul de încredere al legislativului.

„România are nevoie de un guvern cu puteri depline, iar cuvântul cheie este responsabilitatea”, a transmis liderul politic, refuzând să intre în polemici până la finalizarea oficială a negocierilor.Declarațiile vin pe fondul unor intense consultări oficiale și informale pe care acesta le-a purtat în ultimele zile cu toate formațiunile politice din Parlament.

După o rundă de discuții apreciată ca fiind constructivă cu reprezentanții grupului minorităților naționale, Tomac a reafirmat că își asumă pe deplin componența viitoarei echipe guvernamentale.

Negocieri intense pentru Portofoliile Cheie: Finanțele și MIPE

Premierul desemnat a oferit detalii de ultimă oră despre structura viitorului cabinet, arătând că negocierile pentru ministerele economice și de resort european sunt aproape finalizate:

La Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE): Numele viitorului ministru a fost deja stabilit. Eugen Tomac a confirmat că persoana selectată a acceptat propunerea, urmând ca o ultimă discuție de validare să aibă loc marți seară.

La Ministerul Finanțelor: Există mai multe opțiuni pe masă. Premierul desemnat a precizat că a avut consultări chiar și în cursul dimineții de marți pentru a definitiva cea mai bună variantă.

„În calitate de prim-ministru desemnat, îmi pot alege echipa pe care doresc să o susțin. Sunt în grafic și voi veni în fața Parlamentului cu un cabinet bine definit” , a punctat Tomac, manifestându-și încrederea că programul și echipa sa vor obține voturile necesare pentru învestitură.

Apel la responsabilitate: „Nu răspund declarațiilor politice”

Întrebat despre tensiunile apărute în spațiul public și despre atacurile venite din partea unor lideri de partide, Eugen Tomac a refuzat să intre în polemici, invocând nevoia urgentă de stabilitate instituțională. Acesta a respins, de asemenea, speculațiile din jurul temei suspendării președintelui Nicușor Dan, catalogând astfel de inițiative drept iresponsabile în contextul geo-politic actual.

„Cunosc foarte bine mediul politic și sensibilitățile dintre partide, deci nu voi răspunde la declarațiile niciunui lider politic. Cuvântul cheie în acest moment este responsabilitatea. România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline” , a declarat premierul desemnat.

În încheiere, Tomac a tras un semnal de alarmă de natură strategică, subliniat că prelungirea crizei politice interne servește exclusiv intereselor Moscovei: „Evident că Rusia își dorește ca România să fie în continuare instabilă” , a conchis acesta, făcând un nou apel la maturitate din partea tuturor forțelor parlamentare.