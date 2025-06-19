NICUȘOR DAN NU ACCEPTĂ CREȘTEREA TVA LA 21%. CONFRUNTARE TENSIONATĂ ÎNTRE PREȘEDINTE ȘI ILIE BOLOJAN - SURSE

Nicușor Dan le-ar fi spus liderilor partidelor că nu acceptă creșterea TVA în pachetul fiscal de austeritate. Surse citate de Realitatea PLUS susțin, de asemenea, că Nicușor Dan și Ilie Bolojan au avut prima confruntare tensionată, și aici este vorba despre creșeterea TVA.

La penultima întâlnire a avut loc această ceartă între Dan și Bolojan, întâlnire în cadrul căreia s-a discutat despre pachetul de măsuri fiscale. În acel moment, spun sursele Realitatea PLUS, Ilie Bolojan ar fi precizat că nu se poate face acest pachet de măsuri fiscale fără creșterea TVA-ului, lucru care nu ia-r fi convenit președintelui Nicușor Dan, având în vedere că a promis în campania electorală - a și semnat - că nu va crește TVA în mandatul lui.

Ar putea fi un joc, spun experții, ca o astfel de afirmație apărută în spațiul public să îl scape de responsabilitatea aceasta, precizând că va merge pe mâna premierului.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Președintele Nicușor Dan le-ar fi transmis liderilor politici că nu susține măsura creșterii TVA la 21%.

România ar urma să propună în ECOFIN, astăzi, o creștere cu 2% a TVA, la 21%. Propunerea vine în contextul în care Nicușor Dan, președintele României, a promis în campanie că, dacă va ajunge președinte, TVA nu va crește.

Nicușor Dan a declarat, miercuri seara, că nu va merge la Bruxelles cu o asemenea propunere.

"Nu. O să vedeți programul de guvernare", a spus Dan.

Mai mult, în momentul în care a fost întrebat dacă răspunsul său înseamnă că TVA nu va fi la 21%, șeful statului a spus: "O să discutăm atunci".

Politicienii, în frunte cu Nicușor Dan, au încălcat toate promisiunile din campanie: România merge la Bruxelles cu TVA de 21%

Sursa: Newsinn