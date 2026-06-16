Premierul desemnat Adrian Veștea, în direct la Realitatea Plus: Negociem cu oricine, inclusiv cu AUR. Nu am rezerve de a sta de vorbă cu absolut oricine, indiferent de orientarea politică - EXCLUSIV

Premierul desemnat Adrian Veștea a făcut anunțul serii la Realitatea PLUS, după ce a stat de vorbă cu președintele Nicușor Dan și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. În condițiile în care social-democrații susțin că noul guvern va trece chiar și fără voturile UDMR, Veștea a precizat și el că este deschis să negocieze cu oricine, inclusiv cu AUR.
"Fac apel la toate partidele parlamentare, la toți deputații și senatorii să voteze pentru a ieși din perioada de blocaj"
"Ceea ce pot să vă spun este că nu voi depune mandatul, sunt o persoană hotărâtă, exact cum am fost din prima zi în care mi s-a încredințat această onoare, am de gând să pregătim. România are nevoie de un cabinet, un cabinet de oameni pregătiți pentru provocările care vor urma în perioada următoare. Iar pe această cale, dacă am avut ocazia, fac apel la toate partidele parlamentare, la toți deputații și senatorii care cred că România are astăzi nevoie de un guvern funcțional, să se implice, să participe la vot și, în felul acesta, să ieșim din această perioadă de blocaj.
Este necesar, poate mai mult ca oricând, după 42 de zile de interimat, ca România să devină funcțională, fiindcă avem foarte multe provocări.
Despre discuțiile cu Nicușor Dan și Sorin Grindeanu. Va discuta Adrian Veștea și cu AUR?
Nu cunosc zona parlamentară și nu am avut ocazia să stau de vorbă cu reprezentanții altor partide. Am fost, am discutat astăzi cu cei care m-au invitat și am deschidere totală față de toate partidele parlamentare, fiindcă România este astăzi într-o situație de criză și trebuie să dăm românilor un guvern, să lăsăm orgoliile, fiindcă fiecare partid politic și, până la urmă, fiecare parlamentar are în spate voturile unor cetățeni, unor cetățeni ai României care au avut o anumită opțiune la momentul respectiv, iar astăzi, poate mai mult ca oricând, trebuie să mergem înainte și să rezolvăm problemele prin care trece România.
Nu am niciun fel de rezervă de a sta de vorbă absolut cu cine. Eu sunt un om de bună credință. Cei care mă cunosc și au drept să cred, uneori, m-au ajutat să votăm diverse proiecte ale județului Brașov, nu am ținut cont de orientarea lor politică, ci, din contră, trebuie să ne raportăm la cetățeni și trebuie să găsim cele mai bune soluții, în așa fel încât România, care are o perioadă destul de dificilă, să nu fie lăsată în situația în care este astăzi.
Discuțiile cu președintele Nicușor Dan, pe câte voturi se mizează
Avem un număr foarte mare și de colegi parlamentari care sunt în Partidul Național Liberal și care, eu nu am văzut insistența de a se manifesta într-o formă sau alta, tocmai pentru a nu crea o instabilitate.
Sunt, după știri, seara și, după ceea ce înțeleg că se întâmplă, și parlamentari de la USR care vor participa la acest vot.
Eu îi respect pe toți cei care sunt de bună credință, nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care se gândesc că este un moment important în care trebuie să lăsăm orgoliile și să nu mai tratăm lucrurile cum au fost tratate până acum, în a ne distila și a ne izola în poziții de natură formatoare.
Din contră, cred că România are nevoie astăzi de o echipă care să slujească statul român și în care să se redea încrederea cetățenilor. Până la urmă, de aici trebuie să ne raportăm, nu doar când ne întoarcem la alegeri și vrem să obținem voturile, ci, din contră, trebuie să fim alături de cetățenii României în toată perioada mandatului și să dăm dovadă de maturitate, luciditate și de asumare a răspunderilor comune care există.
Avem voturi din toată sfera politică, n-aș vrea să insist foarte mult.
"Nu va fi o a treia variantă, va fi doar varianta că vom depune un cabinet de miniștri"
Am așteptat de la bun început ca în interiorul Partidului Național Liberal să se dea dovadă de unitate, în situația în care se află România, să venim cu soluții, să nu-l criticăm pe om, ci, din contră, să fim alături de el și să încheiem promovarea unui nou guvern împreună cu tot partidul", a declarat Adrian Veștea, în exclusivitate la Realitatea Plus.