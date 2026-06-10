PSD vrea la guvernare fără PNL și USR. Noile condiții puse de social-democrați - SURSE

Articol scris de Scris de Realitatea de Maramures

Sursă: realitatea.net

PSD pune condiții și n-ar mai vrea guvernare cu PNL si USR. Pe surse citate de Realitatea Plus, PSD și-ar fi exprimat poziția de a nu mai colabora într-o formulă de guvernare, dar își doresc în continuare un guvern pro-occidental.

Reacția vine după ce PNL și USR au anunțat și ele că nu mai doresc să facă parte din nicio formulă de guvernare alături de social-democrați. Tot pe surse a apărut informația că președintele Nicușor Dan ar intenționa să propună o nouă variantă de guvern al fostei coaliții, în cazul în care Eugen Tomac nu reușește să mobilizeze suficiente voturi pentru formula de cabinet tehnocrat.

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