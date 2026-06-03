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Politica· 2 min citire
Ramona Bruynseels (deputat AUR): „Astăzi am făcut primul pas pentru îndreptarea unei mari inechități. Proiectul pentru eliminarea supraimpozitării contractelor part-time va fi votat în Parlament”
Ramona Ioana Bruysneels
Publicat3 iun. 2026, 10:58
Actualizat1 iul. 2026, 11:06
Proiectul de lege care elimină supraimpozitarea contractelor de muncă part-time intră în procedura parlamentară finală, a votului în plenul Camerei Deputaților, după ce în Comisia de Buget-Finanțe acesta a primit raport favorabil. Este o măsură corectă și necesară pentru repararea unei nedreptăți care a afectat ani la rând atât angajații, cât și mediul de afaceri, pe care AUR a susținut-o.
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