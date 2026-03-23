Soarta Coaliției, decisă ASTĂZI. Ședință de urgență la PSD, PNL și USR, după scandalul pe buget

Astăzi se decide soarta coaliției! Principalele partide ale puterii intră în ședințe paralele ca să analizeze atacurile și blocajele din ultima perioadă.

Social-democrații se reunesc în ședință la ora 10:00 ca să adopte calendarul consultării interne. De asemenea, ședințe sunt programate și la PNL și USR.

Liderii principalelor formațiuni politice din coaliția de guvernare se reunesc luni în ședințe separate, pe fondul unor tensiuni fără precedent care pun în pericol stabilitatea actualului Executiv. Miza principală a discuțiilor vizează rămânerea la guvernare și posibila solicitare a demisiei premierului Ilie Bolojan .

Social-democrații încep consultările la ora 10:00, la sediul central al partidului și urmează să stabilească un calendar riguros al consultărilor interne. Decizia finală, așteptată în zilele următoare, va viza două aspecte critice și anume: menținerea sprijinului politic pentru actualul Cabinet și solicitarea oficială a demisiei prim-ministrului Ilie Bolojan, potrivit surselor Realitatea PLUS.

Nici partenerii de coaliție nu par dispuși la concesii. Liberalii au programată o ședință în cursul serii, iar tema centrală este „posibila ieșire de la guvernare a PNL”.

În paralel, conducerea USR se reunește pentru a discuta o strategie comună cu PNL. Surse din interiorul ambelor partide spun că intenția de a solicita o renegociere a protocolului de colaborare, cu scopul de a limita „spațiul de manevră” al social-democraților.